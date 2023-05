Spider-Man: Carnage Reigns dona al Simbionte un nuovo tremendo potere

Il più grande evento Marvel della stagione primaverile è iniziato. Carnage Reigns ha riportato al centro della narrazione uno degli antagonisti più violenti dell’intera storia della casa editrice, e in particolare dell’universo di Spider-Man. Stavolta però il simbionte e Cletus Cassidy possono vantare un nuovo potere.

In “Field Test” il simbionte decide di scatenarsi all’interno del Todd’s Diner, e spetta a Miles Morales intervenire per salvare quanti più innocenti possibile. Il ragazzo cerca di passare inosservato mentre si addentra nel locale, solo per ritrovarsi all’improvviso di fronte ai proprietari e a numerosi clienti, come se l’assalto non fosse mai avvenuto.

In realtà ogni singola parte del locale è diventata parte di Carnage. Grazie ai poteri ottenuti nei suoi viaggi in giro per il mondo e alle capacità assorbite dalle persone con superpoteri che ha ucciso in passato, e all’Extrembiote usata da Cletus, il Simbionte è in grado di estendere se stesso e assorbire aree molto grandi, così come qualsiasi cosa, o persona, sia al loro interno.

È chiaro che Cletus, ormai legato all’armatura ideata da Tony Stark, non ha più bisogno di armi o arsenale per generare il caos, e secondo alcuni potrebbe addirittura sperare di vincere contro il simbionte Carnage quando i due si ritroveranno, prima o poi, l’uno di fronte all’altro. Cosa ne pensate di questa straordinaria capacità mostrata da Carnage? Ditecelo nei commenti.

Intanto, vi lasciamo agli aggiornamenti sulla frenetica vita di Miles Morales, e alla sorpresa di Sony con l’annuncio del fumetto prequel del videogioco Marvel’s Spider-Man 2.