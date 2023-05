Spider-Man: Carnage Reigns introduce un nuovo Simbionte, è un vecchio alleato di Peter

Sin dalla prima apparizione dell’organismo alieno nel corso delle Guerre Segrete, vero artefice dell’ormai iconico Costume Nero di Spider-Man l’universo Marvel Comics iniziò ad essere pervaso dai simbionti. A partire da Venom tutti hanno giocato ruoli importanti, ma l’ultimo introdotto in Carnage Reigns potrebbe cambiare per sempre la loro storia.

In Cult of Carnage: Misery #1, scritto da Sabir Pirzada e disegnato da Francesco Mortarino, torna una vecchia amica di Peter Parker, Liz Allen. Dopo alcune parentesi relative unicamente alla sfera amorosa, viste soprattutto nei primi anni della storia di Spider-Man, Liz ha deciso di intraprendere una carriera scientifica, arrivando a ricoprire la posizione di CEO dell’Alchemax, un’azienda chimica multinazionale con sede a New York.

Al fianco del Dr. Steven, e grazie al coinvolgimento della Life Foundation, Liz ha condotto esperimenti pericolosi, e nella notte raccontata nel volume in questione, finisce per studiare da vicino le potenzialità di combinare Carnage all’Anti-Venom. La fusione tra i due genererebbe un nuovo simbionte, estremamente pericoloso per l’ospite. Colei che tenta di individuare una soluzione al problema, però, finisce col diventarne vittima.

Liz, infatti, entra a contatto con la fusione, trasformandosi in Misery nella tavola riportata in calce. Se all’apparenza l’unione tra Carnage, ormai abituato agli esseri umani e alla Terra, e Anti-Venom, una sorta di organismo nato per liberare il mondo dal male, inteso anche come malattie gravi, e dagli altri Simbionti, il risultato potrebbe causare un rovesciamento della situazione attuale.

Aspettando di scoprire se Misery si rivelerà, o meno, un antagonista del nuovo evento Marvel, va comunque ricordato il legame con Red Goblin, suo figlio Normie, e al confronto con Dylan Brock, figlio del primo Venom, Eddie. Per finire, vi lasciamo al confronto definitivo tra Iron Armor e Costume Nero.