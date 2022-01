Spider-Man, un celebre costume fa il suo atteso ritorno

Negli ultimi mesi, il ruolo di Spider-Man nei fumetti è stato assunto da Ben Reilly dopo che Peter Parker è finito in coma. Ora, nonostante si sia ripreso, la preview di Amazing Spider-Man #87 mostra che Peter dovrà riguadagnarsi la sua divisa da Uomo Ragno, e per farlo, sarà costretto ad allenarsi indossando un costume molto apprezzato dai fan.

Marvel Comics ha annunciato che, a partire da Aprile, inizierà il rilancio di Amazing Spider Man che ripartirà dal numero 1. Nel frattempo, però, Peter Parker ha altre gatte da pelare: a causa dell'infortunio che l'ha costretto a letto, sembra non essere più in grado di vestire i panni di Spider-Man.



In Amazing Spider-Man #87, Capitan America e Black Cat cercheranno di rimettere Peter in forma, costringendolo a riguadagnarsi il suo classico outfit. Per farlo, Peter dovrà tornare a vestire i (pochi) panni di Bombastic Bagman: si tratta del "costume" indossato in Amazing Spider-Man #258, dopo che Reed Richards aveva privato Peter Parker del simbionte. La particolarità del costume è data dalla maschera: semplicemente una busta di carta con due fori per gli occhi.



Dopo il suo debutto, il costume di Bombastic Bagman è stato ripreso poche volte nei fumetti, ma è stato reso celebre dai videogiochi, comparendo spesso tra gli outfit alternativi disponibili per l'Uomo Ragno (qui tutti i costumi di Spider Man per PS4).



Amazing Spider-Man #87, scritto da Zeb Wells e illustrato da Carlos Gòmez, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 26 Gennaio 2022. In calce, condividiamo la preview del numero pubblicata da Marvel Comics.