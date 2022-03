Spider-Man, uno dei più celebri avversari dell'Uomo Ragno riceve un grande potenziamento

In Amazing Spider-Man #91, il team di sceneggiatori e artisti al lavoro sull'attuale run dell'Uomo Ragno, noto come Beyond Board, ha finalmente messo in scena il tanto atteso team-up tra Peter Parker e Ben Reilly. Al termine del numero, c'è stato anche spazio per il debutto di un villain classico di Spider-Man in una versione molto più pericolosa.

All'inizio dell'ultima run, Peter Parker è finito in coma, mentre il suo clone Ben Reilly è stato scelto come solo ed unico Spider-Man, impiegato per conto della Beyond Corporation. Lentamente, Peter si è ripreso, mentre Ben è finito vittima delle manipolazioni dell'azienda per cui lavora, che nel tentativo di proteggere i suoi segreti, ha cancellato alcuni ricordi fondamentali dalla memoria del clone di Peter, compromettendo la sua personalità.



Il team-up messo in scena da Kelly Thompson, Sara Pichelli, Fran Galán, Brian Reber e Joe Caramagna, ha visto quindi un Ben più impegnato a mantenere la lucidità mentale che a fare squadra con Peter che, in un momento di crisi, ha aperto la misteriosa "Porta Z", liberando una creatura temuta anche dalla stessa Beyond Corporation, prima di fuggire lasciando a Peter l'onere di risolvere la situazione.



La pagina finale di Amazing Spider-Man #91 (che condividiamo in calce), vede la creatura tanto temuta emergere dalla Porta Z: si tratta di Lizard, in una versione mai vista. È infatti molto più grande del solito, dal colorito grigiastro, e dotato di due ali che gli spuntano dal dorso.



Lizard, che è stato tra i villain dell'ultimo film dedicato all'Uomo Ragno (qui la nostra recensione di Spider Man No Way Home), è una presenza ricorrente nelle storie di Spider-Man, sin dal suo debutto nel 1963 su The Amazing Spider-Man #6. Da allora, Lizard è stato protagonista di numerose metamorfosi, ma quest'ultima sembra essere la più radicale finora.



Nel prossimo numero, possiamo aspettarci uno scontro tra Peter e questo Lizard, mentre Ben è in cerca di Maxine Danger, pezzo grosso della Beyond Corporation e responsabile delle sue ultime sventure. In ogni caso ci troviamo agli sgoccioli di questa run: l'era Beyond si concluderà con lo scontro tra Peter Parker e Ben Reilly su Amazing Spider-Man #93, in uscita il 23 Marzo.