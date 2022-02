Spider-Man, chi è più forte tra Peter Parker e Miles Morales?

Da ormai diversi anni Peter Parker, lo stupefacente Spider-Man, può contare sull'aiuto di numerosi altri supereroi che, come lui, hanno a disposizione i cosiddetti "poteri ragneschi". Solo uno di questi eroi, però, ha ottenuto il privilegio di poter condividere il nome di Spider-Man: Miles Morales. Ma chi è più forte tra Peter e Miles?

La risposta potrebbe essere sorprendente: se prendiamo in esame poteri e potenzialità, l'Uomo Ragno più forte sembrerebbe essere Miles. Come spiegato nell'articolo in cui ci chiedevamo perché i poteri di Miles Morales fossero differenti da quelli di Peter, il giovane Spider-Man può contare su invisibilità e controllo della bio-elettricità, poteri inaccessibili a Peter.



Questo indubbio vantaggio è stato evidenziato anche dal primo incontro tra i due personaggi, raccontato nella miniserie Spider-Men da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli. In quell'occasione, Miles Morales ha sorpreso Peter Parker con il suo Venom Blast, mettendolo inaspettatamente fuori combattimento.



In realtà, se prendessimo in considerazione un vero scontro tra i due personaggi senza esclusioni di colpi, le cose sarebbero differenti: nonostante la sorprendente forza dello Spider Man originale, Peter Parker non si lascia mai andare, trattenendo sempre i suoi colpi a causa del potenziale pericolo a cui i suoi nemici potrebbero andare incontro.



Questo è particolarmente evidente nella storia raccontata in Amazing Spider-Man #50.LR, parte della storyline Last Remains, in cui Miles Morales e altri eroi con poteri ragneschi (tra cui Spider-Woman e Spider-Gwen) vengono posseduti da demoni che cercano di uccidere l'originale Uomo Ragno. Peter Parker, nonostante l'inferiorità numerica, riesce a tenere testa al Miles Morales demoniaco e al resto della "Spider-Gang", pur avendo eventualmente la peggio.



Se Miles ha un indubbio vantaggio su Peter grazie ai suoi poteri, è pur vero che anche Peter ha qualche asso nella sua manica. Nonostante anche Miles sia un ragazzo molto sveglio, il livello di intelligenza di Peter Parker lo classifica come una delle più grandi menti di Terra-616. Pur non potendo competere con cervelloni come Reed Richards o Otto Octavius, Peter è un genio indiscusso dell'Universo Marvel, caratteristica che gli è tornata utile più volte in combattimento.



Un ulteriore svantaggio di Miles nei confronti di Peter è dato dalla sua età: essendo un adolescente, i poteri dello Spider-Man di Brooklyn non sono ancora pienamente sviluppati come quelli di Peter (sebbene potrebbero potenzialmente rivelarsi anche più forti in futuro). Inoltre, è da sottolineare la differenza di esperienza tra i due: mentre Miles è Spider-Man solo da qualche anno ed è ancora in procinto di imparare ad usare le sue abilità a tutto tondo, su Terra-616 Peter è l'Uomo Ragno già da una quindicina d'anni.



Alla luce di quanto detto non sorpende che, in uno degli ultimi scontri tra i due personaggi, la situazione sia stata perlopiù a favore di Peter. Sulle pagine di Miles Morales: Spider-Man #25, infatti, un clone di Miles getta la città nel panico. Peter, confondendo l'originale con il clone, attacca il vero Miles Morales e, nello scontro che segue, mette il giovane Uomo Ragno in seria difficoltà, costringendolo a fare ricorso ad entrambe le sue abilità peculiari.



Un vero e proprio scontro senza esclusioni di colpi tra i due, però, non è stato ancora messo in scena. E, conoscendo la morale di Peter e Miles, qualora dovesse occorrere una vera battaglia tra gli Spider-Man, difficilmente uno dei due darà veramente sfogo a tutte le sue forze.