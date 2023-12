Spider-Man: ecco chi si nasconde dietro la Gang War, una supervillain del passato

Uno degli eventi Marvel Comics più attesi della fine del 2023 è la guerra tra gang che si prepara a rivoluzionare il caos e la confusione che di solito pervadono le strade di New York con nuove minacce. Spider-Man dovrà quindi stringere alleanze con eroi e amici per cercare di contrastare la Gang War, orchestrata da una delle prime supercattive.

Come emerso dai dettagli e dalle informazioni presentate da Zeb Wells in Spider-Man: Gang War – First Strike #1, al centro del conflitto ci sarebbero i giochi di potere tra le gang minori e la potente famiglia Maggia. È proprio dei Maggia che fa parte l’antagonista che ha architettato di nascosto l’esplosione della guerra, e non sembra avere intenzione di finirla.

Stiamo parlando dell’enigmatica Madame Masque, creduta morta dopo gli eventi del matrimonio tra Randy Robertson e Janice Lincoln. Conosciuta come Whitney Frost, la villain in questione è stata ideata da Stan Lee e Gene Colan, apparendo per la prima volta in Tales of Suspense #97 del 1968. Adottata da Byron Frost, l’allora Big M ha scoperto di essere in realtà figlia del conte Nefaria, nobile italiano, dal quale ha ereditato la guida della famiglia Maggia.

Le abilità da leader, la capacità strategica e l’elaborazione di piani sempre più dettagliati e inestricabili hanno reso Madame Masque una supervillain d’eccellenza, sebbene col trascorrere degli anni sia diventata un personaggio sempre più marginale, e si sia distinta solo in alcune storie con protagonista Iron Man, arrivando addirittura ad una relazione sentimentale con Tony Stark.

Con la Gang War sembra però che gli autori Marvel vogliano riportarla al centro della narrazione di uno degli eventi più attesi, attraverso il quale può mostrarsi per la grande leader e stratega quale è, e magari catturare l’attenzione delle nuove generazioni di lettori. L’evento potrebbe quindi segnare un suo ritorno in grande stile nelle storie odierne, e donare più spessore al crimine organizzato di New York City nei fumetti Marvel, che da diversi anni gira attorno a pochissime figure di riferimento.

