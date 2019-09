Spider-Man: chi è il nuovo villain del primo numero di J.J. Abrams?

Il primo numero del nuovo Spider-Man firmato J.J. Abrams è partito col botto, grazie a una serie di eventi spiazzanti e addirittura macabri che hanno colto di sorpresa i fan del ragno.Il nuovo villain Cadaverous ha fatto immediatamente il suo debutto, ma chi è di preciso?

Il primo numero si apre proprio con il villain e i suoi servi che attaccano la città di New York. Spider-Man sta combattendo contro Cadaverous, ma le cose non vanno bene per l'Uomo Ragno. Poco dopo arriva Mary Jane, la ragazza non fa in tempo a parlare con Peter che viene uccisa brutalmente da Cadaverous, il quale lancia il suo corpo giù dal ponte.

Spidey prova a salvarla, ma sfortunatamente è troppo tardi. Successivamente ci ritroviamo dodici anni dopo gli eventi in questione. Il figlio di Peter e Mary Jane, Ben Parker, va al liceo, mentre il nostro Spidey non volteggia più tra i grattacieli, avendo deciso di rinunciare alla sua lotta contro il crimine.

E' concentrato invece sulla sua carriera da fotoreporter, mentre Zia May si occupa di Ben. Nel mezzo di questo flashforward, ritorniamo dalle parti di Cadaverous, apparentemente ancora in libertà. L'antagonista osserva una misteriosa donna sigillata in una sorta di macchina.

E' impossibile al momento dedurre con certezza chi sia Cadaverous, tuttavia possiamo tentare con una teoria. E' possibile che sia il Peter Parker del futuro, o di un'altra realtà. Nel primo scontro con l'Uomo Ragno, l'antagonista chiede il suo aiuto.

Cadaverous potrebbe essere una versione di Peter che ha preso il corpo di MJ mettendolo in stasi, al fine di prendere tempo nella ricerca di una realtà alternativa in cui MJ è viva. Potrebbe averla precedentemente uccisa perché sapeva che non fosse la "sua" MJ, e pensava che in questo modo avrebbe motivato Spider-Man ad aiutarlo.

E' una teoria piuttosto drastica, tuttavia vedendo ciò che è accaduto nel primo numero di questa nuova serie, non fatichiamo a immaginare una concatenazione di eventi così assurda.

In questo articolo trovate un focus maggiore sul primo numero. Sapevate che la Marvel ha annunciato il matrimonio tra Spider-Man e Gatta Nera?