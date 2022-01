Spider-Man, chi è l'Uomo Ragno più forte del Multiverso Marvel?

Nonostante l'Uomo Ragno sia uno dei supereroi più sottovalutati in termini di forza fisica, Peter Parker non può certamente rivaleggiare con gli esseri più forti del Marvel Universe. Tuttavia, il multiverso ci insegna che esistono infinite realtà alternative: qual è quindi l'Uomo Ragno più forte di tutti?

Nel 1989, su Spectacular Spider-Man #158, Gerry Conway e Sal Buscema raccontano una storia ambientata durante gli eventi del crossover "Atti di Vendetta". Nel corso di questa storyline, Peter Parker acquisice temporaneamente l'Uni-Potere, emanazione della Forza Enigma, che conferisce all'ospite i poteri di Capitan Universo.



Capitan Universo, creato da Bill Mantlo e Michael Golden sulle pagine di Micronauts #8, è un'entità che, un po' come la Fenice di Jean Grey, prende possesso di un eroe, donandogli poteri illimitati. Si tratta di una misteriosa energia creata da Eternità, una delle forze incarnate dell'Universo al pari di avatar come Morte, Galactus e il Tribunale Vivente, e inferiore solamente al Supremo, the One-Above-All, interpretazione nella cosmogonia Marvel del Dio monoteistico ebraico.



Nonostante l'Uomo Ragno parta già da una base notevole (ne abbiamo parlato nel nostro articolo sull'effettiva forza di Spider-Man), con i poteri di Capitan Universo, il Peter Parker di Terra-616, la realtà principale Marvel, è a tutti gli effetti uno degli esseri più forti dell'Universo, e sconfigge senza problemi la Tri-Sentinella, robot creato da Loki fondendo tre prototipi di Sentinelle. Non si tratta solo di forza fisica: l'Uni-Potere conferisce al suo ospite anche invulnerabilità, manipolazione dell'energia e della materia, e una sorta di "consapevolezza cosmica". Al termine del crossover, Peter Parker perde i poteri di Capitan Universo, in quanto la Forza Enigma assegna l'Uni-Potere solo nel momento del bisogno, ad un eroe ritenuto degno.



Nel 1991, Glenn Herdling e Scott McDaniel racconteranno sulle pagine di What If...? #31 cosa sarebbe successo se Peter Parker avesse continuato a custodire i poteri di Capitan Universo. A seguito della sconfitta della Tri-Sentinella, Peter Parker avrebbe cercato di portare la pace sul pianeta Terra, cercando di combattere anche problemi come la fame nel mondo. L'Uni-Potere, col tempo, avrebbe reso Peter più simile ad una divinità che ad una persona, privandolo della sua umanità. Peter avrebbe quindi rinunciato volontariamente alla Forza Enigma, perdendo però anche i suoi superpoteri ragneschi. Al termine della storia, i poteri di Capitan Universo passavano, in qualche modo, alla figlia di Peter e Mary Jane.



Dopo anni, è Dan Slott a riprendere, con Olivier Coipel, il concept di uno Spider-Man Capitan Universo, nella celebre storyline "Ragnoverso", pubblicata tra il 2014 e il 2015. Mentre tutti gli Spider-Man delle varie realtà alternative temono l'arrivo della famiglia di vampiri totemici degli Eredi, che vive con il solo obiettivo di assorbire la forza vitale degli Uomini Ragno, l'unico Spider-Man a non essere toccato dalla minaccia è quello di Terra-13, noto come Cosmic Spider-Man. Terra-13 può contare infatti su uno Spider-Man che controlla la Forza Enigma, talmente potente da essere temuto anche dagli Eredi.



Poiché la Forza Enigma ha potere solo nel suo universo d'origine, Terra-13, in "Ragnoverso", diventa la base operativa di tutti gli Spider-Man, tenuti al sicuro da Cosmic Spider-Man. Nel corso della storia, però, Solus, capo degli Eredi, si dimostrerà abbastanza forte da assorbire l'immensa energia vitale di Cosmic Spider-Man, uccidendolo nel processo e privando gli Spider-Man di un luogo sicuro.



Anche se, eventualmente, la forza combinata degli Spider-Man si rivelerà in grado di sconfiggere gli Eredi, questi faranno ritorno, dopo qualche anno, in "Spider-Geddon", di Christos N. Gage, pubblicata nel 2018. Qui sarà il Miles Morales di Terra-616 ad essere scelto dalla Forza Enigma per diventare Capitan Universo. Miles, brandendo la poderosa Sword Vigor di Leopaldon, il mecha dello Spider-Man giapponese, darà il colpo di grazia definitivo agli Eredi.



Nonostante sia Peter Parker che Miles Morales abbiano brandito un potere simil-divino, gli Spider-Man hanno dimostrato di essere degni di tale potere, non venendone corrotti, ma utilizzandolo solo per il bene superiore, tenendo fede al loro motto: "da un grande potere, derivano grandi responsabilità".



Non si tratta di un concetto scontato, anche per i migliori supereroi: ne è un esempio Iron Man che recentemente ha ottenuto poteri divini diventando Iron God e che sembra destinato a creare più problemi di quanti sia capace di risolverne. Alla fine Spider-Man dimostra che il suo superpotere più grande potrebbe essere proprio questo: il suo senso di responsabilità.