Spider-Man come l'Akatsuki di Naruto in questo cosplay molto particolare

Spider-Man è un personaggio molto conosciuto in tutto il mondo. La sua storia editoriale è lunga, con ben sessant'anni sulle spalle, e va a destra e a manca per Manhattan alla ricerca di cattivi da imprigionare nelle sue ragnatele. Quindi il suo mondo è basato su quello reale, ma come sarebbe se invece entrasse in quello di Naruto?

Non c'è modo di dire come sarebbe Peter Parker in Naruto, probabilmente avrebbe scelto il lato dei buoni e sarebbe diventato un ninja di tutto rispetto, magari con un'arte ninja legata proprio ai poteri di un ragno in stile Kidomaru. Aaron Sommers, un fan dell'arrampicamuri di quartiere, ha però avuto un'altra idea.

Unendo il mondo di Naruto a quello di Spider-Man ha pensato di creare un cosplay di Spidey ma nell'Akatsuki. Niente veste rossa e blu con le ragnatele stampate sopra, adesso c'è soltanto una tunica nera con il grosso stemma dell'Akatsuki, una nuvola rossa, al centro del petto. Non manca poi l'anello che contraddistingue i membri e un coprifronte portato al collo che ricorda di quale villaggio faceva parte, in questo caso Konoha.

Aaron Summers non è nuovo a questo genere di creazioni, dato che aveva pensato a un cosplay di Spider-Man con i panni di All Might. E sempre riguardo l'Uomo Ragno, ecco come sarebbe Miles Morales ma disegnato in stile manga.