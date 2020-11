Spider-Man: come apparirebbe Miles Morales nei manga di Dragon Ball, Naruto e ONE PIECE?

Il volto di Spider-Man è da sempre associato a Peter Parker, lo studente originario del Queens creato da Stan Lee e Steve Ditko. Negli ultimi tempi però, il film Spider-Man: Un nuovo universo e la serie di videogiochi Marvel's Spider-Man di Insomniac Games hanno riportato in auge un'altra figura, quella del giovane e carismatico Miles Morales.

Il personaggio ha recentemente ricevuto il suo primo ruolo di protagonista nel titolo di lancio per PS5 Marvel's Spider-Man Miles Morales, e il celebre artista A2T-will-Draw non ha perso l'occasione per dedicargli una delle sue apprezzatissime fan art. In calce potete dare un'occhiata al disegno, in cui l'amichevole Spider-Man di Brooklyn entra a far parte degli universi di diversi manga di successo, tra cui Dragon Ball, Naruto, ONE PIECE, Bleach, Demon Slayer e altri ancora.

Il personaggio di Miles Morales è stato ideato da Brian Bendis e disegnato per la prima volta dall'italiana Sara Pichelli, e il prezzo del primo Volume dedicato al supereroe è recentemente schizzato alle stelle. Questo originale crossover tra comics e manga è il modo migliore per unire entrambe le fanbase, e celebrare l'ascesa dell'allievo di Peter Parker.

E voi cosa ne pensate? Quale dei nove differenti stili proposti dall'artista vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Noi, in attesa dell'arrivo in Europa di PS5, vi lasciamo alla nostra lista dei migliori fumetti di Miles Morales da scoprire prima di acquistare il nuovo videogioco.