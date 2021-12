Spider-Man: ecco come sarebbero i tre Parker e Green Goblin con lo stile di Dragon Ball

Spider-Man è tornato finalmente sotto i riflettori, dopo mesi di attesa la pellicola Spider-Man: No Way Home, sta riscontrando un grande successo tra i fan del Tessiragnatele, tra cui spicca un artista particolarmente legato al franchise di Dragon Ball, autore di un incredibile artwork dedicato ai due universi.

Si tratta di Salvamakoto, conosciuto sul web come uno dei digital artist che basano gran parte del loro contenuto sull’opera di Akira Toriyama. Visitando le sue pagine ufficiali sui social si può comprendere quanto il suo tratto riesca effettivamente a ricreare lo stile di Dragon Ball Z in particolare, e visto il fenomeno mediatico del momento, Salvamakoto ha deciso di dedicare un’illustrazione agli amichevoli Spider-Man di quartiere.

Come potete vedere nel post di @kamisamaexp riportato in calce, l’artista ha realizzato una specie di locandina del film, mostrando i tre Peter Parker conosciuti nel corso degli anni nei diversi film prodotti da Columbia Pictures e Marvel Studios, e lo storico Green Goblin. I quattro personaggi appaiono sia simili con i rispettivi attori, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland e Willem Dafoe, sia in linea con il tratto di Toriyama. Fateci sapere cosa ne pensate di questo omaggio a Spider-Man nella sezione riservata ai commenti.