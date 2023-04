Spider-Man: la complicata vita da teenager di Miles Morales

Ideato da Brian Michael Bendis e dall’italiana Sara Pichelli nel 2011, Miles Morales è diventato uno dei personaggi Marvel più apprezzati degli ultimi anni, tanto da ricevere storie e avventure indipendenti dal “fratello” maggiore Peter Parker, dove gli autori hanno iniziato a raccontare la dura realtà della sua vita quotidiana.

Nel corso dei primi cinque volumi, finora pubblicati, di Miles Morales: Spider-Man, Cody Ziglar e Federico Vicentini hanno presentato ai lettori una storia profondamente drammatica, che ha quasi privato Miles della sua famiglia. Come avvenuto anni fa per Peter, vivere ogni giorno una doppia vita può portare ad un esaurimento delle proprie energie prima del tempo, e condurre di conseguenza a mettere da parte una delle due identità.

Molti di voi ricorderanno la crisi vissuta da Parker che condusse poi al celebre Spider-Man No More raccontato in The Amazing Spider-Man #50, e sebbene Miles non stia pensando di abbandonare il costume e le sue responsabilità, seppur temporaneamente, gli ultimi eventi lo hanno messo a dura prova.

Oltre alle difficoltà tra i banchi di scuola, e le domande frequenti sul suo futuro accademico, Miles deve tenere a bada decine di criminali che seminano terrore ad Harlem e nel resto di New York. A peggiorare la situazione è subentrato il nuovo villain Rabble, avente come unico obiettivo la distruzione della vita di Miles. Fortunatamente il protagonista è riuscito a mettere in salvo i suoi famigliari ma ha anche assistito alla morte di Rabble, la quale aveva perso controllo sulla tecnologia applicata al costume.

Una serie di eventi drammatici con conseguenze traumatiche sul giovane Miles, sempre più sottomesso al suo senso del dovere e alla ricerca di un equilibrio tra le diverse parti della sua vita. Cosa ne pensate di questo sviluppo più maturo nella storia di Miles Morales? Fatecelo sapere come di consueto lasciando un commento qui sotto. Per concludere, ricordiamo che alla famiglia dei tessiragnatele si è da poco aggiunto Spider-Boy, aiutante di Peter Parker.