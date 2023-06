Spider-Man: confronto tra Venom e Carnage, qual è il simbionte più forte?

Nel corso dei 60 anni di storia di Spider-Man Peter Parker ha dovuto fronteggiare numerosi antagonisti, più o meno memorabili, tra cui si trovano anche i Simbionti, parassiti alieni come Venom e uno dei suoi figli, Carnage. Ma chi è il simbionte più potente tra i due? Scopriamolo in quest’analisi.

Venom e Carnage si sono affrontati diverse volte in altrettante storie e testate legate all’universo dell’amichevole Spidey di quartiere, alternandosi le vittorie, e in attesa di scoprire se i due torneranno a combattere nel nuovo evento Marvel Summer of Symbiotes ecco un quadro generale delle loro peculiarità e abilità.

Venom ha appreso diverse tecniche e come adattarsi anche a diversi ambienti e situazioni legandosi a molti ospiti sulla Terra, partendo da Peter Parker, per passare ad Eddie Brock e poi allearsi con Flash Thompson e Mac Gargan. Per questo Venom è in grado di sfruttare anche i poteri di Spider-Man, come la capacità di generare ragnatele, un’incredibile agilità e ottimi riflessi.

Venom possiede anche una connessione con i suoi figli, come se fosse a capo di una mente alveare, e per quanto Carnage appaia invisibile alla percezione di Venom, questa possibilità dà comunque un ottimo vantaggio al simbionte originario.

Parlando di accadimenti recenti, Venom è riuscito a sconfiggere Knull, il Re in Nero, e a prenderne il posto, ereditandone anche la possibilità di viaggiare attraverso il tempo e l’incredibile forza, impresa non riuscita a Carnage. L’ultimo dei punti di forza di Venom è la sua continua e inarrestabile evoluzione legata alla sua incredibile adattabilità, visibile sia nella forza crescente che nelle forme di Bedlam e Meridius quando cambia linea temporale.

Passiamo ora a Carnage, estremamente più violento, in grado di generare armi come espansioni del suo stesso organismo, e quindi ottenere un range d’attacco potenzialmente superiore a quello dell’avversario. A rendere più pericolosa, e imprevedibile, la minaccia di Carnage è il suo legame col serial killer Cletus Kasady, e vista la sua nascita sulla Terra ha sviluppato una forza bruta maggiore rispetto a Venom, riuscendo a superarlo negli scontri ravvicinati.

Carnage ha anche dimostrato di possedere abilità vampiriche, come la possibilità di creare dei servitori soggiogandoli al suo volere semplicemente toccandoli. Infine, Carnage è sopravvissuto all’Inferno per cercare Malekith, dimostrando abilità e prontezza nell’affrontare le brutalità di quella dimensione.

Considerando le abilità sopraelencate, e l’attuale situazione di Venom e Carnage, il simbionte originario, soprattutto per la sua adattabilità e la continua evoluzione, potrebbe riuscire a sovrastare il brutale simbionte rosso. Qual è la vostra opinione a riguardo? Ditecelo nei commenti.