Spider-Man: cosa rende Kraven il Cacciatore un villain unico nell'universo Marvel

I primi volumi con cui Stan Lee e Steve Ditko lanciarono Spider-Man erano caratterizzati da un costante inserimento di nemici e antagonisti che sarebbero poi diventati popolari e avrebbero assunto sempre più rilevanza nell’universo ragnesco. Tra questi uno dei più originali risultò sicuramente Kraven il Cacciatore, ma cosa lo rende così speciale?

Apparso per la prima volta in Amazing Spider-Man #15, Kraven si è da subito affermato come un nemico feroce, ma allo stesso tempo estremamente calcolatore. La sua natura di cacciatore lo spinse infatti a percepire Spider-Man come una preda, e i tentativi di catturarla e le conseguenti risposte di Peter Parker finirono per costruire quella singolare rivalità rispettosa che ha sempre distinto il loro rapporto tra quello invece nato tra Spidey e altri villain.

L’ossessione di Kraven per Spider-Man, per aggiungere l’Arrampicamuri alla sua collezione di prede, finì per rendere leggendaria la loro rivalità, giunta al suo apice in quella che viene considerata tutt’ora una delle storie più profonde e memorabili del supereroe ragnesco: L’Ultima Caccia di Kraven del 1987, scritta da J.M. DeMatteis e disegnata da Mike Zeck.

È proprio in questa storia che si approfondisce il passato tormentato di Kraven, Sergei Kravinoff, giunto negli USA con i suoi genitori durante la rivoluzione comunista. Perse i genitori quando era ancora molto giovane, e per questo si allontanò dagli Stati Uniti per diventare un abile cacciatore in Africa, e tornare nel paese a stelle e strisce per uccidere prede preziose e pericolose. Nel corso dell’Ultima Caccia di Kraven, Sergei finisce per idolatrare Peter, finendo addirittura per indossare il costume nero e fingersi il supereroe sempre pronto a salvare New York. Nel farlo però è come se Sergei instaurasse un legame profondo e simbolico con Spidey, come se si sentisse più vicino a lui per i drammi che hanno caratterizzato le loro vite, arrivando persino ad idolatrarlo e ad indossare il costume nero fingendosi il supereroe sempre pronto a difendere New York.

Questo legame rispettoso e quasi empatico rende la rivalità tra Spider-Man e Kraven un elemento tanto originale da riuscire a trasformare il cacciatore in uno dei villain più importanti e profondi dell'universo ragnesco. E voi cosa ne pensate del personaggio di Kraven? Ditecelo nei commenti.