Spider-Man: questo cosplay di Anti Gwenom di HaneAme vi conquisterà

Uno dei traumi di Spider-Man, alias Peter Parker, è stata la morte di Gwen Stacy. La ragazza morì per mano del Goblin (o forse per il tentativo dell'arrampicamuri di salvarla) e da lì è sempre rimasta morta nell'universo di Spider-Man. Ma ciò non vale negli altri universi paralleli dove Gwen è viva e vegeta e anzi è anche un'eroina.

Ai comics piace esplorare storie parallele, quindi cosa succederebbe in un universo scatenato da una timeline alternativa dove Gwen diventa una nuova Spider Man? È il caso di Terra-65 dove Gwen fu morsa da un ragno radioattivo dando vita a Spider Woman. Al contrario, è Peter a morire in questo universo e ciò comporta una vita da perenne fuggitiva per Gwen.

In un numero di Spider-Gwen, il 25, la nostra ottiene un nuovo costume (con annessi poteri) che potete vedere nel recente cosplay realizzato dalla bella HaneAme nella foto in basso. Bionda e con una calzamaglia bianca con l'enorme simbolo del ragno sul seno, la modella riproduce uno splendido cosplay di Anti Gwenom, chiamata anche così dai fan dopo gli ultimi eventi. Cosa ne pensate di questo cosplay dedicato al mondo di Spider-Man? Non perdetevi neanche il cosplay di Tifa di Final Fantasy realizzato da lei.

Da poco Spider-Man ha festeggiato 50 anni, essendo nato per la Marvel Comics a fine aprile 1970.