Spider-Man in un cosplay al femminile si unisce al Simbionte: le foto di Hendo

Spider-Man salta da un grattacielo all'altro con il suo costume rosso e blu che, nonostante alcune variazioni di design negli anni, ha sempre mantenuto questi colori. La tuta è diventata un elemento cardine della cultura fumettistica e ogni criminale all'interno della storia già teme un esito scontato quando vede quei colori svolazzargli in alto.

Come ben noto però, Peter Parker non ha sempre indossato lo stesso costume in alcune circostanze molto particolari. Per un certo periodo, l'Uomo Ragno è stato a contatto con un essere venuto dallo spazio, il Simbionte, una sorta di melma nera capace di prendere il controllo di una creatura e modificarne le emozioni e le capacità fisiche. Lo Spider-Man in nero che nacque in quei momenti era molto diverso da quello classico e per questo poi Peter si sbarazzò della creatura, portando poi alla creazione di Venom.

Anche grazie al film Spider-Man 3, quella versione dell'Uomo Ragno rimane comunque molto apprezzata. La cosplayer Hendo ha deciso di creare un cosplay di Spider-Man al femminile con la tuta del Simbionte, quindi completamente nera e con il logo del ragno bianco sul torso in una versione molto più grande di quella solita.

E intanto, finisce il Ragnoverso, chiudendo alcune versioni dell'arrampicamuri.