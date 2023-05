Spider-Man: il crollo di Peter Parker, cosa sta succedendo all'amichevole Spidey?

Il nuovo percorso di Spider-Man raccontato da Zeb Wells e dal maestro John Romita Jr. sta mettendo a dura prova il personaggio di Peter Parker. La mancanza di Mary Jane al suo fianco, e la sonora sconfitta subita da Lapide, hanno scoraggiato il protagonista a tal punto da trasformarlo, ma fino a che punto resisterà?

L’amichevole Spider-Man di quartiere, ripresosi da poco dopo un coma da radiazioni indotte, e immerso nei problemi citati sopra, con MJ bloccata in un’altra dimensione e decisa a rimanere col suo nuovo compagno e con i suoi due figli adottati, ha finito con l’allontanare persino i suoi più cari amici e colleghi, e anche nuovi alleati piuttosto discutibili.

Norman Osborn, in vena dell’ennesima redenzione, ha infatti cercato di avvicinarsi a Peter, offrendogli il suo aiuto per creare un nuovo costume sfruttando le sue risorse. Parker ha rifiutato per ben due volte di stringere un accordo del genere con Osborn, l’individuo dietro la maschera di Green Goblin e la morte di Gwen Stacy, per poi cercarlo nel momento del bisogno, un po’ come ha fatto con altri supereroi illustri.

Per permettere a Norman di costruire una tuta in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, Peter ha infatti ingannato Iron Man, Moon Girl e anche i Fantastici Quattro, tutto per riprendersi MJ e quindi perseguire un obiettivo egoista. Un trattamento del genere ha comportato una perdita di fiducia da parte dei Fantastici Quattro, e anche pesanti ripercussioni nella vita normale di Peter, riguardanti l’affitto e l’amicizia con il suo coinquilino Randy.

Wells e Romita Jr. stanno esplorando uno dei momenti peggiori della vita di Peter Parker, maldisposto nei confronti di chi vuole aiutarlo, e ormai sempre più solo. E voi cosa ne pensate di questo drammatico sviluppo della nuova storyline? Ditecelo nei commenti. In conclusione, vi lasciamo al confronto tra Iron Man e Spider-Man.