Spider-Man, il debutto della Goblin Queen nella preview del nuovo numero

Un nuovo Goblin si unisce alla lunga lista di nemici dell'Uomo Ragno: la preview di Amazing Spider-Man #88 mostra la prima apparizione della Goblin Queen, villain che tenterà di mettere i bastoni tra le ruote a Ben Reilly, eroe che attualmente sostituisce Peter Parker come Spider-Man per conto della misteriosa Beyond Corporation.

Nelle scorse settimane, Marvel Comics aveva anticipato il debutto della Goblin Queen negli ultimi numeri della cosiddetta "Era Beyond", la cui conclusione vedrà uno scontro tra Peter Parker e Ben Reilly. Nel frattempo, grazie alla preview del nuovo numero (che condividiamo in calce), scopriamo che è proprio la Beyond Corporation ad aver creato la Goblin Queen, la stessa azienda che ha attualmente Ben Reilly sul suo libro paga.



La vera identità della Regina Goblin sembra essere Ashley Kafka, storica comprimaria delle storie di Spider-Man, attualmente impiegata presso la Beyond Corporation. La misteriosa azienda, che oltre al business dei supereroi sembra aver fiutato possibili affari anche in quello dei villain, si conferma quindi come vero antagonista di questa run di Spider-Man, avendo in passato plagiato anche l'inconsapevole Ben Reilly nel tentativo di renderlo ubbidiente.



Nel frattempo, la squadra di autori che si sta occupando di scrivere le storie dell'Era Beyond sta lentamente costruendo verso il ritorno di Peter Parker nei panni di Spider-Man, ritorno impedito dalle precarie condizioni di salute dell'originale Uomo Ragno (rimasto ferito in un'esplosione all'inizio della run). Nell'ultimo numero, abbiamo assistito al tentativo di Capitan America e Black Cat di rimettere Peter in forma, costringendolo a riguadagnarsi la sua uniforme completando un allenamento che ha visto il ritorno di un celebre costume di Spider Man.



Amazing Spider-Man #88 verrà distribuito negli Stati Uniti il 2 Febbraio 2022. Assieme alla preview, nella gallery sottostante condividiamo anche le due cover pubblicate da Marvel: la main cover di Arthur Adams, e una variant cover di Patrick Gleason, che fa sfoggio del character design della Goblin Queen.