Spider-Man e la delusione di Miles Morales: un'amicizia in bilico nella guerra tra gang

L'atteso evento deòlla guerra tra gang che stravolgerà New York City e chiamerà a raccolta diversi supereroi dell’universo Marvel ha portato a conseguenze piuttosto rilevanti per i tessiragnatele. Peter ha visto nuovamente la sua vita segnata da accadimenti tragici, e ha deciso di abbandonare le sue responsabilità come Spider-Man per sei mesi.

Una decisione che ha costretto il giovane Miles Morales a decuplicare il lavoro da supereroe tra le strade della città, e a sacrificare gran parte della propria vita sociale e privata, andando quindi ad intaccare anche le sue relazioni. Come se nulla fosse mai accaduto, però, in Amazing Spider-Man #39 Peter chiede aiuto a Miles per contrastare la guerra tra gang che si sta formando, dando al ragazzo un’opportunità per confrontarsi apertamente con lui.

Già in Amazing Spider-Man: Gang War – First Strike gli autori Zeb Wells e Cody Ziglar avevano mostrato un breve confronto tra i due protagonisti, in cui Miles faceva notare a Peter di essere stato assente per tanto tempo, e di non poter pretendere dagli altri che il suo allontanamento non fosse mai avvenuto. Inoltre, nelle prime pagine di Miles Morales: Spider-Man #13 diffuse dalla stessa Marvel sembra che la questione sia molto più complicata per il ragazzo.

Miles sta infatti andando dalla terapista Keisha Kawn, e in una delle sessioni racconta della conversazione avuta con Peter, e di come si senta in colpa per averlo in qualche modo attaccato. Poco dopo si ritrova impegnato a sventare uno scontro tra Frost Pharoah, Bumbler e i Buzz Boys, prima di recarsi a Brooklyn dove Hobgoblin sembra aver concentrato le proprie attenzioni. Insomma, sembra essersi incrinato qualcosa nel legame tra i due Spider-Man, e ciò potrebbe avere pesanti conseguenze nella difesa di New York.

In conclusione, ricordiamo che nel nuovo universo Ultimate sono cambiate le origini di Green Goblin, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Spider Gwen.