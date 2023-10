Spider-Man: nuovi dettagli su Spine-Tingling, la nuova terrificante storia di Spidey

Nei primi giorni di settembre 2023 Marvel Comics aveva anticipato alcune informazioni su una nuova storia che avrebbe ulteriormente sconvolto la vita di Peter Parker. Intitolato Spine-Tingling Spider-Man il racconto mostrerà Peter alle prese con un incubo, dove dovrà affrontare tutte le sue peggiori paure.

Da alcuni mesi ormai la maggior parte delle testate dedicate alle avventure ragnesche hanno introdotto elementi, personaggi e situazioni che hanno completamente stravolto la già poco stabile esistenza di Peter Parker. In Amazing Spider-Man Pete è stato costretto a stringere un’alleanza con Norman Osborn, sua vecchia nemesi che si nascondeva dietro la maschera di Green Goblin, e di recente si è trovato a dover combattere con MJ, l’amore della sua vita che lo ha abbandonato dopo essere stato per sei mesi in un’altra dimensione.

Sembra però che la tragedia continui a perseguire Parker, dato che anche nel nuovo racconto scritto da Saladin Ahmed e illustrato da Juan Ferryra, il protagonista tornerà a casa dopo una giornata impegnativa, e sebbene riuscirà ad addormentarsi pensando ai suoi cari e alla fortuna che ha nel poter condividere del tempo con loro, la mattina seguente si ritroverò di fronte ad un vero e proprio incubo.

Un gruppo di poliziotti entrerà nel suo appartamento, poiché il padrone di casa non conosce Peter e lo vuole cacciare in quanto ha occupato abusivamente il locale. Finito per strada e senza una casa, il protagonista si imbatte in Mary Jane, ma la ragazza non sembra riconoscerlo. Peter Parker è stato eliminato dalla storia del mondo, e nessuno a New York lo conosce. Questo è l’incipit di Spine-Tingling Spider-Man, di cui trovate anche la copertina in fondo alla pagina.

In conclusione, ecco la breve storia dell’Alleanza Galattica degli Spider-Men, e alle differenze e somiglianze tra Spider-Man e Superman.