Spider-Man: Doc Ock fa la sua mossa decisiva, il grande ritorno di un vecchio villain

Nel corso della run di The Amazing Spider-Man sceneggiata da Nick Spencer, l’imprenditore Norman Osborn è riuscito a superare tutti i peccati commessi in passato nei panni del Green Goblin, diventando Gold Goblin. Nonostante questo percorso originale, però, Norman è rientrato nuovamente in contatto con la formula del folletto, che stia per tornare?

Come era emerso da Amazing Spider-Man #28 Doc Ock, ora in possesso di nuovi tentacoli ipertecnologici, è riuscito a cogliere di sorpresa Norman e Peter Parker bypassando il sistema di sicurezza della Oscorp e minacciandoli dall’interno dell’edificio. Intenzionato a vendicarsi delle azioni di Norman, che tempo prima lo ha allontanato da una vita più tranquilla, decide di esporlo nuovamente al composto per far tornare il Green Goblin, nemesi storica di Spider-Man.

Esporre Norman alla sua personalità malvagia e tossica rischia di eliminare tutti gli sforzi da lui compiuti per superare il suo passato oscuro, oltre che ovviamente a riportare in scena uno degli antagonisti più pericolosi, in un momento per giunta particolarmente delicato dell’intero universo Marvel che ha da poco perduto Ms. Marvel, deceduta nel volume 26 della stessa serie, e per Spidey, ancora una volta privato dell’amore della sua Mary Jane, lontana, in un’altra dimensione e con una famiglia.

Il ritorno di Goblin segnerebbe quindi un decadimento costante della vita di Peter, che si ritroverebbe senza l’inaspettata, ma fruttuosa, alleanza con Norman, e sempre più solo. E voi cosa ne pensate di questi possibili sviluppi nella serie? Credete che Norman tornerà come Green Goblin molto presto? Ditecelo nei commenti. Infine, ecco un simpatico cosplay di Spider-Gwen, e vi lasciamo al motivo che rende così speciale Kraven il cacciatore.