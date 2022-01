Spider-Man, Doc Ock trionfa nella preview del nuovo numero

Sulla testata Amazing Spider-Man, l'Era Beyond è entrata nel vivo: con Peter Parker fuori combattimento, il ruolo di Spider-Man è stato assunto da Ben Reilly, sotto la supervisione della Beyond Corporation. I piani dell'azienda non sembrano essere del tutto limpidi, e la preview del nuovo numero mostra un Doc Ock intenzionato a scoprire la verità.

Ultimamente, è difficile affermare con certezza se il Dottor Octopus sia buono o cattivo nei fumetti. Dopo aver avuto la meglio su Ben Reilly in The Amazing Spider-Man #84, la preview di The Amazing Spider-Man #85 mostra Doc Ock trionfare sulle Figlie del Drago, il team composto dalle supereroine Misty Knight e Colleen Wing assunte, come Ben Reilly, dalla Beyond Corporation.



Sembrerebbe quindi che Octopus sia tornato alle sue vecchie abitudini da villain. Il comportamento di Otto Octavius, però, potrebbe in realtà essere giustificato dalla sua scoperta di un'informazione segreta (non condivisa con i lettori) riguardo le reali intenzioni della misteriosa Beyond Corporation. Non è da escludere quindi che il Dottor Octopus, in The Amazing Spider-Man #85, stia assumendo in realtà un ruolo da eroe, con Spider-Man e le Figlie del Drago villain inconsapevoli.



In ogni caso, la verità sulla Beyond Corporation emergerà presto: l'Era Beyond di Spider Man si concluderà con lo scontro tra Peter Parker e Ben Reilly sulle pagine di The Amazing Spider-Man #93. Nel frattempo, l'uscita di The Amazing Spider-Man #85, a cura di Cody Ziglar e Paco Medina, è prevista per il 12 Gennaio 2022. Condividiamo la preview del numero in calce.