Da Spider-Man a Doctor Strange: gli annunci Marvel di Lucca Comics 2021

Nel corso della kermesse lucchese tenutasi proprio negli ultimi giorni, l'editore italiano Panini Comics ha annunciato le opere targate Marvel che ci terranno compagnia nei prossimi mesi e per buona parte dell'anno venturo.

Si parte come di consueto dagli spillati, che a partire da febbraio proporranno ai lettori delle nuove storie. Con Amazing Spider-Man 79 avrà ad esempio inizio “Beyond”, il rilancio che vedrà Ben Reilly vestire i panni dell’Uomo Ragno. Strutturata in 19 capitoli, la serie porta le firme di Wells, Ziglar, Thompson, Foreman, Fiorelli e Gleason. A partire da Venom 42 comincerà invece la nuova serie realizzata da Al Ewing, Ram V e Bryan Hitch, ragion per cui lo spillato ripartirà con una nuova numerazione.



Se su Wolverine 423 avrà inizio l’attesissimo X Deaths of Wolverin, X-Force 25 accoglierà il primo numero di X Lives of Wolverine di Benjamin Percy, Joshua Cassara, Federico Vicentini e Kubert. Nuova numerazione in arrivo anche per Hulk e i Difensori, che dal numero 46 ci sorprenderà con la nuova serie a cura di Donny Cates e Ryan Ottley.

Previsto per marzo, Avengers 41 segnerà l’inizio di Avengers Forever di Jason Aaron e AaronKuder, mentre Capitan America 143 accoglierà la miniserie Captain America/Iron Man di Derek Landy e Angel Unzueta. L’attesissimo Devil’s Reign delle superstar Chip Zdarsky e Marco Checchetto farà capolino su Marvel Miniserie a partire dal numero 257, ma al momento il volume non dispone ancora di una precisa finestra di lancio.

Durante Lucca Comics & Games 2021 Panini Comics ha annunciato a partire da giugno la collana “in formato tascabile” Marvel Integrale accoglierà l’intera gestione di Jason Aaron sulle serie di Mighty Thor. L’editore fa sapere che i volumetti non saranno pubblicati soltanto in fumetteria e online, ma potranno essere acquistati anche in edicola.

Annunciati anche tre nuovi cofanetti brossurati: in uscita a dicembre 2021, il primo conterrà Spider-Man: Smascherato vol. 1-4, mentre il secondo, previsto per aprile 2022, comprenderà i Fantastici Quattro, di Walt Simonson vol. 1-2. Infine, a giugno, sarà lanciato il cofanetto contenente La vita e la morte della potente Thor, di Aaron e Russel Dauterman.

Per quanto concerne invece i volumi della collana Marvel Collection, Panini fa sapere che tra i mesi di aprile e maggio potremo leggere La morte di Doctor Strange, di Jed MacKay e Lee Garbett, Moon Knight, di MacKay e Alessandro Cappuccio, Fantastici Quattro: La storia della nostra vita, di Mark Russell e Sean Izaakse, Kang il Conquistatore, di Collin Kelly, Jackson Lanzig e Carlos Magno, e Dark Ages, di Tom Taylor e Iban Coello. A giugno seguirà infine il rilancio di Black Panther realizzato da John Ridley e da Juann Cabal.

La prestigiosa collana Marvel Omnibus si prepara ad accogliere a gennaio Heroes Reborn, di Jim Lee, Rob Liefeld, Jeph Loeb, mentre a marzo toccherà a She-Hulk, di Dan Slott e Juan Bobillo. La collana proseguirà poi a maggio con l’uscita del volume unico su Thor, di Walter Simonson, a giugno con Amazing Spider-Man Classic vol. 1, di Stan Lee, Steve Ditko e Romita Sr. e a luglio con Daredevil, di Charles Soule e Ron Garney.

Per quanto concerne invece i Grandi Formati, Panini ha annunciato che a maggio pubblicherà l’edizione in pelle de Inferno, di Chris Claremont, John Romita Jr. e altri autori, mentre a giugno potremo sfogliare Grandi Tesori Marvel – Spider-Man: Blue, di Jeph Loeb e Tim Sale.

A febbraio la collana Marvel Deluxe accoglierà Doctor Strange e gli Stregoni Supremi, di Robbie Thompson e Javier Rodriguez, mentre ad aprile sarà al volta di Doctor Strange di Donny Cates e Gabriel Hernandez Walta. Tra i mesi di aprile e maggio, poi, verranno pubblicati i tre volumi di Moon Knight, di Warren Ellis, Brian Wood, Brian M. Bendis, Finch, Smallwood e Maleev.

Novità in arrivo anche per la collana Marvel Giant-Size, che a febbraio accoglierà Civil War, di Mark Millar e Steve McNiven, mentre nel mese di maggio si arricchirà di Secret Wars, di Jonathan Hickman e Esad Ribic.

Chiude questa carrellata di annunci targati Marvel Comics un cofanetto commemorativo con cui Panini Comics festeggerà il 60° anniversario di Spider-Man. Il box da collezione - di cui ancora non conosciamo la finestra di lancio - includerà degli albi storici e significativi per l’Uomo Ragno, più una serie di gadget non meglio specificati.

A proposito di annunci, avete già dato un'occhiata alle nuove serie a fumetti annunciate a Lucca Comics da Planet Manga? Qui trovate invece tutte le nuove opere d'animazione annunciate da Dynit durante l'edizione 2021 della kermesse lucchese.