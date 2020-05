Spider-Man e l'easter egg a tema DC: quella volta che l'eroe salvò la famiglia di Batman!

La storia delle origini di Batman è nota a tutti: quando i suoi genitori vennero uccisi da un criminale, Bruce Wayne decise di dedicare la sua vita a combattere il crimine, cambiando per sempre Gotham City. Esiste però una realtà dove tutto questo non è successo, perché per salvare la famiglia Wayne è intervenuto, udite udite, Spider-Man.

Si tratta di un meraviglioso easter egg pensato da alcuni autori di Marvel Comics ed inserito nel fumetto del 1996 The Amazing Spider-Man #411. Lo scrittore Tom DeFalco e l'artista Mark Bagley decisero di dedicare un'intera pagina alla scena della rapina, questa volta però interrotta dall'intervento dell'amichevole Spider-Man di quartiere.

In calce potete dare un'occhiata all'estratto del capitolo in questione. Come potete notare tutti i dettagli si allineaeano: una famiglia che esce in anticipo da un teatro, il ladro che sottrae la collana a Martha, il ragazzino spaventato con indosso una t-shirt con il simbolo di Batman. Che si tratti di un omaggio al pipistrello più famoso del mondo o di una presa in giro, la scena è comunque rimasta impressa nella memoria dei fan.

E voi cosa ne pensate? Conoscevate questo easter egg? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle ragazze di Spider-Man e allo speciale per i 50 anni dal debutto della serie in Italia.