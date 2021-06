Spider-Man: un eccezionale team di autori si occuperà della nuova serie Beyond

Mentre si avvicina la conclusione della run di The Amazing Spider-Man firmata da Nick Spencer, Marvel Comics ha già anticipato qualche interessante dettaglio su Beyond, nome dato alla prossima grande avventura del Tessiragnatele. Il progetto coinvolgerà molti autori, tra cui Kelly Thompson, Saladin Ahmed, Dody Ziglar, Patrick Gleason e Zeb Wells.

Dal primo annuncio riguardante Spider-Man Beyond gli appassionati di Spidey hanno bombardato i social e i forum con teorie stravaganti riguardo i possibili sviluppi narrativi che si sarebbero potuti vedere all'interno della serie. Qualche giorno fa però, anche grazie ai tweet degli stessi disegnatori, è stato confermato che uno dei personaggi fondamentali sarà Ben Reilly, storico clone di Peter che negli anni '90, nelle vesti del Ragno Rosso, ottenne un grande successo tra i lettori.

Stando a quanto affermato dalla Casa delle Idee, Ben vuole dimostrare di essere la migliore versione di Spider-Man, e dai drammatici eventi del numero 74, ultimo di Spencer, potrebbe essere più che mai necessario un suo ritorno.

L'editor Nick Lowe ha commentato il progetto Beyond con queste parole: "Il punto di lavorare su Spider-Man è cercare di impostare dei nuovi limiti, fisici, metafisici, emozionali e psicologici, e veder se lui può superarli. Ma cosa succederebbe se quei limiti fossero inarrivabili? E se qualcuno con le stesse abilità potesse fare meglio? Ben Reilly è tornato e grazie agli insegnamenti di zia May e zio Ben, presenti nella sua mente, è qui per rimediare agli errori di Peter Parker. Potrebbe arrivare a livelli mai raggiunti dall'originale Spider-Man? È stata questa domanda a colpirmi della storia."

Successivamente Lowe si è soffermato sull'organizzazione del gruppo di lavoro: "Quando Zeb Wells iniziò a costruire la storia era palese la necessità di una squadra d'elite per realizzarla al meglio e velocemente. Per questo abbiamo riuniti alcuni dei migliori sceneggiatori e artisti del settore, che hanno migliorato e reso più sorprendente il racconto."

Con i lavori fatti in precedenza da tutti gli autori, molti dei quali avevano già lavorato nella serializzazione di Spider-Man, Beyond potrebbe rivelarsi una delle migliori avventure del supereroe, nonostante l'assenza di Peter Parker come protagonista. Ricordiamo che i lettori potranno entrare nella nuova era di Spidey il prossimo 14 agosto, con l'albo Spider-Man/Venom del Free Comic Book Day, e vi lasciamo scoprire il nuovo costume di Miles Morales.