Spider-Man, gli eroi Marvel si mostrano in versione ragnesca per i 60 anni dell'Uomo Ragno

Nel 2022 cade il sessantesimo anniversario della creazione dell'Uomo Ragno. Per celebrare, Marvel Comics ha annunciato un rilancio di Amazing Spider Man che riparte dal numero 1, a cura di Zeb Wells e John Romita Jr. Ma le celebrazioni continuano: numerose serie Marvel saranno accompagnate da Variant Cover a tema Spider-Man.

Evidentemente, secondo Marvel non erano sufficienti le quattordici variant cover di Amazing Spider Man che accompagneranno l'uscita del primo numero del rilancio dell'Uomo Ragno. Per questo motivo, diverse testate otterranno una variant cover che mostrerà l'eroe protagonista in versione ragnesca.



Marvel ha rivelato le prime nove testate prescelte: Captain Marvel #39, Immortal X-Men #2, Iron Man #19, Shang-Chi #11, Silk #4, Silver Surfer Rebirth #4, Thor #24, Venom #7 e Carnage #2. Potete ammirare Emma Frost, Iron Man, Thor e gli altri personaggi immaginati in versione Spider-Man nella gallery in fondo all'articolo.



È stata inoltre svelata un'ulteriore variant cover di Amazing Spider-Man #1, realizzata da Romina Jones, che vede Mary Jane volteggiare lanciando ragnatele nei panni dell'Uomo Ragno. Come se non bastasse, Marvel ha anticipato che l'annuncio di ulteriori testate che godranno di variant a tema ragno arriverà nelle prossime settimane.



L'uscita di Amazing Spider-Man #1 nelle fumetterie statunitensi è fissata per Aprile 2022. Nel corso dello stesso mese verranno pubblicate anche tutte le variant delle diverse testate coinvolte. Non ci sono ancora informazioni circa l'arrivo delle celebrazioni anche nel nostro paese: in Italia Panini Comics ha da poco concluso la pubblicazione della run di Nick Spencer, e si appresta ad iniziare la pubblicazione dell'Era Beyond.