Spider-Man: ex artista rivela 'Old Man Peter Parker', mai approvato dalla Marvel

Nella Marvel Comics sono diventate celebri alcune versioni anziane, provenienti da futuri remoti e lontani, di eroi apprezzati dal pubblico: ci riferiamo a Old Man Logan e Old Man Hawkeye - cioé Vecchio Logan e Vecchio Occhio di Falco - eppure sembra che alcuni artisti, in passato, avessero in mente dei piani anche per... Old Man Parker!

André Lima Araújo, un disegnatore che per la Marvel Comics illustrò la serie Ben Reilly: Scarlet Spider, ha recentemente svelato sul proprio account Twitter di aver elaborato, in passato, degli sketch per un fumetto intitolato Old Man Peter Parker, che purtroppo non fu mai approvato dalla Casa delle Idee.

La storia, a rimarcare il successo di Vecchio Logan, avrebbe visto un Peter Parker ormai anziano al fianco di altri celebri eroi della Marvel anch'essi invecchiati: insieme a Vecchio Spider-Man, quindi, ci sarebbero stati anche Old Man Daredevil e Old Man Punisher. Per l'occasione, Lima illustrò alcune tavole preparatorie, compresi i character design per le versioni anziane di Peter, Matt Murdock e Frank Castle, insieme a una nuova raffigurazione di Venom.

Leggiamo il commento di André Lima Araújo in merito:

"Alcuni anni fa, durante la mia run sugli Avengers A.I., ho sviluppato delle bozze per una storia Marvel scritta e disegnata da me. Era la favola post-apocalittica di un vecchio Peter Parker che tornava in una New York distrutta, ora governata da King Venom e dai suoi esercito simbiotico. Vedremmo Peter passare attraverso la città sotto copertura e, alla fine, combattere e sconfiggere King Venom, riportando la pace a New York. A questa idea non è mai stata data una risposta definitiva, ma il tempo passa e penso che sarebbe bello condividerla con voi"

Cosa ne penaste? Vi sarebbe piaciuta una serie Marvel chiamata Old Man Spider-Man?