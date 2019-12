Spider-Man, un ex gruppo di eroi dà la caccia al protagonista nel terzo numero del fumetto

Lo scorso 18 dicembre è approdato nelle edicole americane il terzo numero di Spider-Man, il nuovo fumetto di Henry e J.J. Abrams. Il secondo capitolo del comics aveva messo i lettori di fronte alla dipartita di un famoso gruppo di eroi ed a quanto pare, le brutte notizie non sono finite per il giovane Ben Parker.

Per sconfiggere il villain infatti, il ragazzo decide di rivolgersi a Tony Stark, ora rinchiuso in un bunker sotto il quartiere generale delle Stark Industries. Tony decide di aiutare Ben dopo aver visto la sua maschera ma il decesso degli Avangers, svelato appunto nello scorso capitolo, si rivela addirittura un ostacolo oltre che una brutta notizia. Cadaverous infatti decide di attaccare gli eroi utilizzando delle versione robotiche di alcuni Avangers scomparsi, ovvero Capitan America, Thor, Hulk e Vedova Nera.

Un altro problema per Ben Parker, che finora sembrerebbe aver ereditato senza dubbio la sfortuna del padre. Henry e J.J. Abrams del resto dichiararono più volte di avere in testa una storia completamente nuova, molto più oscura e seria di quelle mostrate finora, quindi non ci resta che aspettare il nuovo capitolo per scoprire come si evolveranno le cose.

