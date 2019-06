Spider-Man: Fake Red annunciato il nuovo manga con protagonista l'eroe Marvel

L'eroe creato dalla penna di Stan Lee è diventato un vero e proprio colosso dell'intrattenimento, soprattutto dopo la sua introduzione nel Marvel Cinematic Universe, come dimostra il successo del film Spider-Man Far From Home. Per questo sarà il protagonista di una nuova serie ideata dalla casa editrice Kodansha, dal titolo Spider-Man: Fake Red.

Come fa sapere in un tweet ufficiale, la storia dell'opera sarà il frutto della collaborazione tra i Marvel Studios e la casa editrice giapponese. I disegni invece saranno affidati a Yusuke Osawa, autore di opere quali Six Bullets, Dr. Duo e Green Worldz.

I fan dell'Uomo Ragno saranno contenti di sapere che il mangaka nipponico è stato il vincitore di un concorso indetto da Weekly Shonen Magazine, con una storia che ha come protagonista proprio Spider-Man.

Nel comunicato si legge che l'opera dedicata a Peter Parker sarà ambientata nello stesso universo del videogioco, disponibile per la console Sony. Se ancora non lo conoscete ecco qui la nostra recensione di Marvel's Spider-Man.

Kodansha fa sapere inoltre che Spider-Man: Fake Red sarà disponibile nel catalogo dell'app per cellulari Manga Pocket, mentre non è ancora stato detto nulla su un'eventuale uscita in Occidente.

Avete già letto un fumetto scritto da Yusuke Osawa? Scrivete cosa ne pensate di questa collaborazione con un commento alla notizia!