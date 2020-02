Spider-Man: Fake Red, il manga rischia la cancellazione

A nemmeno un anno esatto dal suo annuncio, Spider-Man: Fake Red è già a rischio cancellazione. La collaborazione tra l'editore Kodansha e il regno Marvel pare non aver dato i frutti sperati e, senza l'aiuto dei fan, il destino del manga di Yusuke Osawa pare giunto precocemente al capolinea.

C'erano molte aspettative per quest'opera, soprattutto grazie al coinvolgimento dell'autore di Six Bullets, Dr. Duo e Green Worldz. Purtroppo, nemmeno l'entrata in causa della Marvel Studio è riuscita a sollevare le sorti del fumetto disponibile su pocket manga, un applicazione disponibile per cellulari, ormai fortemente a rischio cancellazione dopo appena 12 capitoli pubblicati.

Le aspettative per l'opera erano alle stelle dopo l'annuncio del manga, soprattutto grazie all'ambientazione ispirata all'omonimo videogioco dell'Uomo Ragno realizzato da Insomiac Games e pubblicato in esclusiva PS4, lo stesso gioco che potete recuperare nella nostra Recensione di Marvel's Spider-Man. Purtroppo, il destino del manga è destinato a concludersi a causa dello scarso successo in patria e l'unica alternativa per continuare a sperare di leggere la serie è supportando l'autore con una donazione.

Ad ogni modo, la notizia ha colpito alla sprovvista i numerosi fan che stavano apprezzando la lettura dell'Uomo Ragno secondo Osawa sensei. E voi, invece, conoscevate il manga di Spider-Man: Fake Red o vi è una serie del tutto nuova? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.