Spider-Man: Fake Red, il manga è stato ufficialmente cancellato

La cancellazione di Spider-Man: Fake Red era ormai nell'aria da diversi mesi, ma nessuno si aspettava che Marvel Comics e Kodansha decidessero di staccare la spina così presto. Secondo quanto rivelato dall'autore Yusuke Osawa pochi istanti fa infatti, il manga è stato interrotto a causa di delle performance definite "insoddisfacenti".

In calce potete dare un'occhiata alla dichiarazione dell'autore, che ha scritto: "Pochi minuti fa mi è stato riferito che la serializzazione di Spider-Man: Fake Red sarà interrotta. È davvero frustrante. A quanto pare le vendite dell'edizione cartacea sono partite bene, ma non sono cresciute e quindi non hanno soddisfatto le aspettative degli editori. La versione digitale invece non ha venduto affatto. Mi dispiace davvero tanto per tutti i lettori che volevano leggere il proseguo. Personalmente avrei davvero voluto continuare. Ora sono troppo giù di corda per scrivere, ma voglio ringraziarvi per il supporto. Excelsior!!".

Spider-Man: Fake Red era stato presentato per la prima volta un anno fa, ed avrebbe dovuto rappresentare il primo passo per una fruttuosa collaborazione tra Kodansha e Marvel. L'opera è ambientata nello stesso universo del videogioco per Playstation 4, ma nonostante tutto non è riuscita a stimolare l'interesse del pubblico giapponese.

E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto leggerla? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!