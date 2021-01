Spider-Man: Felicia Hardy torna in grande stile nell'evento King in Black

Uno dei personaggi più controversi dell'universo di Spider-Man è senza alcun dubbio Felicia Hardy, conosciuta come la Gatta Nera, che ha ricoperto numerose volte il ruolo di partner di Peter Parker, soprattutto per quanto riguarda le storie del passato, e ora tornata in azione nel terribile evento che sta sconvolgendo l'universo Marvel Comics.

La tremenda espansione della minaccia di Knull, sta infatti interessando da vicino moltissimi personaggi, dagli X-Men ai Fantastici Quattro, e sembra che l'antica divinità dei simbionti non voglia rinunciare a nulla pur di raggiungere quanto prefissato. Il coinvolgimento di Felicia è molto più diretto di quanto ci si potrebbe aspettare, in quanto Black Cat ha elaborato un colpo proprio nei confronti di Knull, dopo che quest'ultimo ha catturato il Doctor Strange, in seguito ad una strepitosa battaglia con gli Avengers.

Oltre ad aver ottenuto un nuovo costume, sembra che Felicia prenderà momentaneamente il glider di Green Goblin, storica nemesi di Spider-Man. Si tratta sicuramente di un evento stravagante, ma che aggiunge quel tocco di follia e imprevedibilità che caratterizzano il personaggio di Felicia Hardy. In calce alla notizia potete trovare delle tavole firmate da C.F. Villa, in cui si nota l'entrata in scena di Black Cat con il glider e il debutto del nuovo costume.

