Spider-Man al femminile in questo cosplay di Halcybella come in No Way Home

La trilogia cinematografica di Spider-Man, stavolta firmata non soltanto da Sony ma anche da Marvel, è stata uno degli esponenti più importanti del Marvel Cinematic Universe. L'arrampicamuri che prese vita decadi fa grazie all'ingegno di Stan Lee e Steve Ditko ha preso vita diverse volte negli ultimi anni.

Con Spider-Man: No Way Home distribuito in tutto il mondo a dicembre tuttavia il personaggio ha, almeno nella versione cinematografica, fatto un ulteriore passo in avanti. Le interpretazioni dell'Uomo Ragno in tutte le sue versioni sono state ben accolte da tutti, anche da chi in passato è stato un detrattore. Il personaggio di Spider-Man è quindi riuscito a eccellere anche sul grande schermo e non soltanto in versione fumettistica.

In attesa di conoscere i piani futuri sull'arrampicamuri di quartiere da parte di Marvel e Sony, in rete sono fioccati nuovi cosplay dedicati al personaggio, rifacendosi sia alla versione su carta che a quelle viste su pellicola negli ultimi anni. Halcybella ha deciso però di dedicarsi a un cosplay al femminile di Spider-Man da No Way Home, con lo stesso costume e anche le quattro braccia meccaniche aggiuntive.

Il costume è davvero ben realizzato e può fare concorrenza a quello visto in scena. In un universo alternativo, però, non è Peter Parker a ottenere i poteri, bensì Gwen Stacy come in questo cosplay.