Spider-Man, quanto è forte l'Uomo Ragno? Ecco come si classifica nell'universo Marvel

Se parliamo dei poteri di Spider-Man, il nostro pensiero non può che andare alla sua abilità di arrampicarsi sulle pareti, alla sua agilità sovraumana e, ovviamente, ai sensi di ragno. Ma c'è un potere di Spider-Man altrettanto importante, che spesso viene ignorato: la sua forza. Quanto è forte, quindi, l'Uomo Ragno?

Ufficialmente, dopo essere stato morso dal ragno radioattivo, Peter Parker ha ottenuto, tra gli altri poteri, una forza proporzionale a quella di un ragno. Per essere più specifici, Spider-Man può sollevare senza troppi problemi pesi fino a 10 tonnellate, l'equivalente di un elefante indiano adulto.



In realtà, sin dalle prime apparizioni, la forza dell'Uomo Ragno si è dimostrata ancora più importante. In The Amazing Spider-Man #33 viene raccontata una delle storie più iconiche della run di Stan Lee e Steve Ditko: il tessiragnatele è intrappolato sotto un immenso macchinario, impossibile da spostare. Zia May è in un letto di ospedale, in attesa di un siero che Peter, bloccato dal macchinario, non può portarle. Al pensiero di sua zia morente, Spider-Man riesce a far fronte a tutta la sua forza interiore, riuscendo nell'impresa impossibile di sollevare il macchinario, salvando Zia May.



Nel corso della sua storia, Spider-Man ha ottenuto anche diversi power up temporanei. Ne è un esempio il celebre costume nero, che oltre ad accrescere la sua forza, aveva anche il vantaggio delle ragnatele organiche e la possibilità di trasformarsi in abiti civili. Peccato che poi si sia rivelato un simbionte alieno e che, legandosi ad Eddie Brock, abbia dato vita ad uno dei nemici più iconici dell'Uomo Ragno: Venom.



Un altro esempio è raccontato in The Other, storia raccontata tra il 2005 e il 2006 sulle testate Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Knights Spider-Man e The Amazing Spider-Man. In The Other, l'Uomo Ragno viene ucciso da Morlun. Dopo essere stato portato in obitorio, il corpo di Peter Parker viene posseduto da L'Altro, entità semi-divina che conferisce a Spider-Man nuovi e accresciuti poteri, tra cui la possibilità di vedere al buio e dei pungilioni retrattili che fuoriescono dai polsi. Peter pederà poi i poteri de L'Altro dopo la recton avvenuta in One More Day, storia che dovrebbe essere d'ispirazione per la prossima avventura cinematografica dell'Uomo Ragno (è però possibile che il fumetto che ha ispirato Spider Man No Way Home sia un altro).



È quindi difficile definire la forza dell'Uomo Ragno in modo preciso. Questo è dovuto anche al fatto che, per la sua forte morale che gli impedisce di uccidere i suoi nemici, Peter si trattiene sempre. Ci sono stati tuttavia casi in cui abbiamo potuto osservare uno Spider-Man senza freni: ad esempio nella saga Back in Black, in cui Kingpin assolda un cecchino che spara a Zia May mandandola in coma. Nel confronto che ne segue, un Peter fuori di sé massacra Kingpin senza alcuna difficoltà, promettendogli infine che se Zia May morirà, il re del crimine la seguirà nella tomba.



A controprova di quanto detto c'è Superior Spider-Man. In questa serie, il Dottor Octopus riesce a prendere possesso del corpo di Peter Parker, decidendo di diventare un Uomo Ragno superiore. In uno dei suoi primissimi scontri, Peter/Otto arriva a staccare la mascella di Scorpione con un solo pugno, rendendosi conto di come, per tutti gli anni in cui hanno lottato, Peter si stesse trattenendo.



Come si classifica, quindi, Spider-Man rispetto agli altri personaggi Marvel? Con le sue 10 tonnellate standard, l'Uomo Ragno è già molto al di sopra di supereroi come Capitan America e Black Panther. Considerato quanto visto, però, non sorprenderebbe vedere Spider-Man tenere testa a pesi massimi come Thor o Thanos. Nel frattempo, Spider-Man dovrà misurarsi presto al cinema contro ben cinque nemici. L'Uomo Ragno di Tom Holland potrebbe però non combattere da solo: sono infatti spuntati nuovi dettagli su Garfield e Maguire in Spider Man No Way Home.