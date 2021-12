Spider-Man: la Gatta Nera diventa un'affascinante Spider-Woman in questo cosplay

Felicia Hardy è stata per diverso tempo un nemico di Spider-Man, ma le apparizioni restanti l'hanno vista come un'alleata, talvolta anche importante interesse amoroso. L'identità alternativa della Gatta Nera non ha di certo aiutato i rapporti tra lei e Peter Parker, ma ci sono state storie dove ha addirittura sposato Spider-Man.

Solitamente, la Gatta Nera si presenta nelle varie run con un costume nero molto attillato, così da mimetizzarsi bene nella notte, con una pelliccia bianca sul collo e ai polsi di un colore simile a quello dei capelli argentei. Spider-Man l'ha vista spessa così, e anche noi l'abbiamo vista in un cosplay di Felicia Hardy in versione Gatta Nera sotto la luce della luna grazie a Tsuru Hime.

E se invece la Gatta Nera diventasse il Ragno Nero? La fan e cosplayer sudamericana Monica Castro ha deciso di ripensare completamente il personaggio, creandone un'altra versione. Stavolta il cosplay di Felicia Hardy la vede con il costume di Spider-Man ma colorato di nero, molto simile a quella del simbionte ma che prende probabilmente più riferimento da quello della Gatta Nera.

Questa Felicia Hardy è senza la classica maschera da ragno, indossando invece la semplice mascherina sugli occhi che l'ha resa famosa, con il viso quindi quasi scoperto e i capelli argentei sciolti e ben visibili.