Spider-Man: la Gatta Nera in un cosplay favoloso di Enji Night

I mondi di Spider-Man ospitano tanti personaggi diversi, ognuno con la propria identità e la propria storia. Alcuni di questi sono diventati anche un interesse amoroso per Peter Parker, come Gwen Stacy o Mary Jane Watson. Ma un'altra fiamma dell'arrampicamuri di quartiere è stata la Gatta Nera, alias di Felicia Hardy.

Conosciuta anche con il nome di Black Cat per chi fa uso del nome originale anglofono, la Gatta Nera è apparsa in tantissime storie che coinvolgono Spider-Man, anche in altri media come cartoni animati e videogiochi. Il suo rapporto con Peter è stato particolare e burrascoso, a volte con accenni di rivalità e altre volte con un tocco romantico.

Quando indossa il costume, Felicia utilizza una tuta nera ultra aderente che fa intravedere tutte le sue forme. Ora il personaggio è stato ripreso con un cosplay della bella Enji Night che, con un calendario, pubblica la sua versione del personaggio. Il cosplay della Gatta Nera che vedete in basso è perfettamente realizzato: insieme alla bellezza della cosplayer, colpiscono i pochi ma importanti dettagli del costume tra i capelli bianchi, trucco, maschera e vestito.

Si capisce come mai Spider-Man abbia ceduto più volte alle avances della Gatta Nera.