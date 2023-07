Spider-Man: una nuova generazione di armi per il famigerato Doc Ock

La vita di Peter Parker è costellata di minacce, sia a livello personale ma soprattutto relative al suo alter ego, Spider-Man. Peter ha da poco stretto un’importante alleanza con Norman Osborn, sua vecchia nemesi, ma questo non ha fatto desistere un altro storico nemico del Tessiragnatele, molto spesso sottovalutato, vale a dire il Doctor Octopus.

In Amazing Spider-Man #28, scritto da Zeb Wells e disegnato da Ed McGuinness, J. Jonah Jameson, precedentemente raggiunto dai vecchi tentacoli di Doc Ock, decide di dirigersi alla Oscorp, dove Peter e Norman tentano di aggiustarli. Nel mentre, però, il villain sta per attuare un piano per prendere il controllo della Oscorp. Ancora una volta Peter, e il suo nuovo alleato, hanno sottovalutato l’astuzia di Doc Ock, il quale riesce a bypassare il codice di sicurezza dell’edificio grazie al software presente nei suoi vecchi tentacoli, prendendone così il totale controllo.

Otto però non è interessato a Peter, ma a vendicarsi di Gold Goblin, facendogli pagare tutti i peccati commessi in passato da Norman, e riguardanti soprattutto la sua vita personale. Dopo gli eventi di Superior Spider-Man, che cambiarono profondamente Otto, risvegliando la sua indole buona, infatti, fu a causa di Norman Osborn che in realtà il brillante scienziato si rese conto di non essere forte abbastanza da poter salvare chiunque. Questa regressione lo allontanò da quella che avrebbe potuto essere una vita migliore, e la causa di tutto era stato proprio l’allora Goblin King.

Ora Doc Ock è pronto a vendicarsi e ha a sua disposizione nuovi tentacoli, con diverse funzionalità e migliorie rispetto ai precedenti.