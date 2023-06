Spider-Man: uno dei più grandi diffamatori di Spidey potrebbe diventare un eroe

Nei suoi 60 anni di storia Spider-Man ha ricevuto molti articoli infamanti, soprattutto dal quotidiano per cui lo stesso Peter lavoraca, Daily Bugle. Attraverso editoriali e interventi televisivi l’ex direttore del quotidiano, J. Jonah Jameso ha sempre cercato di ostacolare le gesta eroiche di Spidey, ma ora ha la possibilità di diventare un eroe.

In Amazing Spider-Man #27, scritto da Zeb Wells e disegnato da Ed McGuinness, Peter Parker è impegnato a fermare due vecchie conoscenze: Shocker e Doc Ock. Il nuovo piano elaborato dal geniale scienziato però non prevede l’utilizzo dei suoi vecchi tentacoli, i quali, rimasti abbandonati, potrebbero legarsi proprio a Jameson. Per quanto Jameson e Octavius siano molto differenti tra loro, le loro esperienze li hanno portati a scontrarsi e incontrarsi in più di un’occasione.

Poco dopo i primi trambusti causati a New York, Doc Ock osservò con attenzione la riproposizione delle sue azioni sulle pagine del Daily Bugle, provando una forte avversione nei confronti dell’allora direttore. Doc Ock si è però anche dimostrato un importante alleato di Peter durante gli eventi del regno dell’Ultra Living Brain, e come in quella circostanza, ora i suoi tentacoli si sono recati da qualcuno dall’indole gentile, seppur estremamente suscettibile.

Quanto raccontato nel volume 27 del nuovo corso di Amazing Spider-Man potrebbe essere alla base della redenzione di JJJ, che da detrattore nei confronti del Tessiragnatele, a tal punto da dar vita al gruppo degli originali Ammazzaragni, e favorire la nascita di Scorpion, potrebbe finalmente diventare un alleato o un forte sostenitore di Spidey. E voi cosa ne pensate di questa possibile evoluzione di J. Jonah Jameson? Ditecelo con un commento qui sotto.

Prima di salutarci, vi lasciamo alla riscoperta delle origini delle varianti di Spider-Man, prima che il multiverso permeasse molte serie della Marvel, e al nostro sentito addio al grande John Romita Sr., uno degli autori più importanti della storia dell’Arrampicamuri.