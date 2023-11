Spider-Man: Green Goblin cambia aspetto e origine nel nuovo Universo Ultimate

Marvel Comics è entrata in una nuova era. Il reboot dell’Universo Ultimate atteso da mesi sta finalmente prendendo forma con le prime serie, tra gli Avengers e Spider-Man dove gli autori, in particolare Jonathan Hickman, hanno potuto dar libero sfogo alla loro fantasia riscrivendo antagonisti iconici.

Hickman, affiancato dall’italiano Marco Checchetto che cura i magnifici disegni della serie, ha infatti donato una nuova origine alla nemesi per eccellenza del Tessiragnatele: Green Goblin, senza tralasciare un importante dettaglio inserito nella serie Ultimate Universe #1, dove è stata mostrata la nascita dei nuovi Avengers. Nel primo, corposo, volume del reboot viene infatti specificato che Norman Osborn è morto, e ciò ha portato i lettori a domandarsi che prenderà le vesti del malefico Goblin al suo posto.

Mentre questo mistero resta ancora senza risposte, la casa editrice ha diffuso in rete l’immagine di copertina di Ultimate Spider-Man #2, dove appare un Peter Parker adulto, come era stato già anticipato dallo stesso Hickman, un grande Spider-Man sullo sfondo e un Green Goblin dal design più tecnologico e moderno rispetto alle sue versioni precedenti, dove spiccano però i suoi colori tipici, il verde e il viola.

Purtroppo per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardo la nuova versione del folletto, ma sono già iniziate le speculazioni su chi possa trovarsi sotto la maschera. Harry Osborn, figlio dell’imprenditore e fondatore della Oscorp è tra i nomi più gettonati. Per scoprirlo dovremo aspettare l’uscita del volume, fissata al 21 febbraio 2024. Secondo voi chi sarà il nuovo Green Goblin? Aspettiamo le vostre ipotesi nei commenti.

Ricordiamo infine che Miles Morales dovrà presto affrontare una nuova versione di Venom nei volumi per celebrare la serie Giant-Size.