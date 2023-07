Spider-Man: la guerra delle gang attira la tela del ragno nella serie di Wells e Romita Jr

Attualmente le storie presenti sulle pagine di Amazing Spider-Man, scritte da Zeb Wells e disegnate da Romita Jr., stanno mettendo a dura prova Peter Parker, rimasto nuovamente solo, senza la sua MJ, e piuttosto instabile di fronte alle avversità. A partire da novembre 2023, però, la vita di Pete subirà un altro scossone con l’evento Gang War.

Presentato al San Diego Comic-Con, fiera centrale del settore dei comics che si conclude proprio oggi 23 luglio 2023, questo evento gira attorno ad una lotta per prendere controllo del crimine organizzato di New York, e coinvolgerà molti volti noti agli appassionati della serie e dell’Universo Marvel. Da Hobgoblin a Mr. Negativo, fino a Shotgun e all’H.Y.D.R.A., saranno numerose le minacce pronte a distruggere il ragno, e Spidey dovrà allearsi con molti supereroi per contrastare questa guerra combattuta tra i vicoli della città.

La serie si svilupperà sulle pagine di Amazing Spider-Man #37 e #38 per poi continuare su Miles Morales: Spider-Man #12 ed espandersi non solo su altre testate dell’universo ragnesco ma su altre serie come Daredevil, Luke Cage, ora diventato sindaco di New York e pronto a usare tutta la sua prontezza per allontanare il pericolo. Tuttavia, il reale debutto degli eventi che condurranno al conflitto tra gang si avrà in Amazing Spider-Man: Gang War First Strike #1 di Wells e Vasquez.

Cosa ne pensate di questo evento crossover? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Superior Spider-Man farà il suo ritorno con una serie a novembre 2023, e vi lasciamo scoprire perché Miles Morales non può più definirsi legalmente Spider-Man.