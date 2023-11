Spider-Man: la guerra tra gang devasta New York City e Peter Parker

Dopo la pubblicazione di una storia horror one-shot incentrata sugli incubi del Tessiragnatele, e del ritorno di Superior Spider-Man, Peter Parker si prepara a tornare a New York dopo mesi di assenza in un evento pronto a stravolgere la città: la guerra tra gang. Scopriamo insieme cosa succederà nel primo numero della nuova serie dedicata a Spidey.

La casa delle idee ha, infatti, condiviso una serie di tavole di Amazing Spider-Man: Gang War – First Strike in anteprima sul suo sito ufficiale per mostrare come gli sceneggiatori Zeb Wells e Cody Ziglar, ormai veterani delle storie ambientate nell’universo ragnesco, abbiano deciso di stravolgere la vita di Peter sin dal primo numero, ponendolo contro un “avversario” inaspettato.

Nelle tavole condivise da Marvel Miles affronta apertamente il suo amico e mentore Peter Parker riguardo la sua assenza per diversi mesi. Impegnati nella caccia a Slyde, un nuovo antagonista apparentemente inavvicinabile, i due uomini ragno si fermano per discutere di cosa stia accadendo alla città di New York, e Miles coglie l’occasione per dire a Peter di essere di fronte alle conseguenze del suo temporaneo abbandono del costume e delle responsabilità da eroe.

Le parole usate da Miles non sono dure, ma è chiaro come l’assenza di Peter abbia segnato il suo percorso da supereroe e creato diversi problemi sul come affrontare il crimine in una città governata da Luke Cage, il quale sta cercando di rendere legali le azioni dei supereroi ma allo stesso tempo si ritrova in difficoltà per le gang e le attività del crimine organizzato.

Prima di salutarci, ricordiamo che Green Goblin ha cambiato aspetto e origini nel nuovo universo Ultimate, e vi lasciamo ad un fedele cosplay di Spider-Gwen. Fateci sapere cosa pensate della nuova situazione che sta stravolgendo New York e la vita di Peter Parker nei commenti.