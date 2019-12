Spider-man: Homecoming e My Hero Academia uniti in un'unica e bella fan art

È indubbio che My Hero Academia di Kohei Horikoshi si ispiri molto all'universo di fumetti americani. Per generazioni, la Marvel e la DC Comics hanno inserito storie con personaggi diventati famosi nel corso degli anni e che hanno particolarmente ispirato il mangaka. Un fan ha deciso di omaggiare entrambi gli universi con un unico disegno.

L'artista Oddmakesart ha condiviso sulla rete una sua versione di Izuku Midoriya di My Hero Academia mentre si cala in una scena alla Spider-Man: Homecoming. Nella seconda metà del film, Peter è costretto ad affrontare l'Avvoltoio senza il costume donato da Iron Man e in una delle scene si ritrova a dover sollevare un cumulo di macerie.

La posa e la scena vengono trasferiti in My Hero Academia dove un Deku dall'aria più adulta e vestito da eroe, col costume parzialmente rotto, è costretto a compiere lo stesso gesto. Un mash up che ha fatto il giro della rete e ha convinto i fan di entrambi gli schieramenti tra manga e comics. Il riferimento naturalmente va anche ai fumetti di The Amazing Spider-Man, dove più di una volta Spidey si è ritrovato nel dover sollevare macerie o oggetti pesanti come travi di ferro.

Cosa ne pensate di questa illustrazione? My Hero Academia è in corso con l'anime ogni sabato sera su VVVVid.