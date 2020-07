Spider-Man 2099 si mostra in una sontuosa figure di Hot Toys

L'arrivo dell'arrampicamuri su PS4, con Marvel's Spider-Man, si è rivelato un enorme successo. Sebbene Insomniac Games abbia riproposto una formula di gioco fortemente rodata, un buon intreccio narrativo e un gameplay decisamente accessibile lo hanno reso una vera e propria hit nel parco titoli della console.

Il gioco offre diverse attività per soddisfare l'impeto collezionistico dei fan, come la scoperta delle varie suit di Spider-Man e il recupero dei piccoli zainetti contenenti retroscena sui trascorsi di Peter. Proprio uno dei costumi sbloccabili all'interno del gioco, quello di Spider-Man 2099, ha ricevuto una nuova action figure dalla casa di produzione Hot Toys.

La figure, a cui potete dare uno sguardo in calce all'articolo, si presenta in scala 1/6, e restituisce un colpo d'occhio impressionante grazie all'enorme livello di dettaglio del costume di Miguel'O Hara. Di seguito vi riportiamo la traduzione del comunicato di Hot Toys:

"Nel videogioco pieno di azione Spider-Man di Marvel, i fan sono in grado di vedere all'opera il loro webslinger con la tuta nera Spider-Man 2099, la quale si associa alla potenza del costume a bassa gravità consentendogli delle prestazioni aeree sorprendenti. Hot Toys è entusiasta di presentare l'ultima figura da collezione Spider-Man (Spider-Man 2099 Black Suit) in scala 1/6 di Marvel's Spider-Man come parte della collezione Toy Fair Exclusive di quest'anno, disponibile solo in mercati selezionati!"

