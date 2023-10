Spider-Man: importanti cambiamenti per Peter Parker nel nuovo universo Ultimate

Nel 2024 Marvel Comics lancerà una fase rinnovativa dell’Universo Ultimate con diverse produzioni riguardanti alcuni dei supereroi più conosciuti e popolari tra cui Spider-Man. Ad occuparsi del nuovo percorso di Peter saranno Jonathan Hickman e Marco Checchetto, in una serie che debutterà il 10 gennaio, dedicata ad un Peter con più adulto.

“Non avrei mai immaginato di scrivere Ultimate Spider-Man”, ha iniziato così Hickman parlando della nuova serie in arrivo a gennaio 2024, “è simile alla situazione di Peter B. Parker”, ha ammesso riferendosi alla variante più adulta di Spider-Man conosciuta nel premiato film d’animazione Into the Spider-Verse. Questa somiglianza con quanto vedremo nella serie si ritrova in un elemento piuttosto preciso, ovvero che alla fine della prima pellicola Peter B. Parker torna da MJ, mentre nella seconda i due sono sposati e hanno un figlio.

In attesa di vedere come Hickman e Checchetto abbiano immaginato il nuovo Universo Ultimate, è stato rivelato che nel nuovo corso Peter ed MJ saranno davvero sposati. In un comunicato stampa della Marvel Hickman ha rivelato il motivo per cui hanno deciso di lanciare questa serie col matrimonio tra i due: “Quando abbiamo deciso che avremmo realizzato una storia riguardante un Peter più adulto che diventa Spider-Man, volevano che iniziasse la sua vita da supereroe in maniera originale, e inaspettata. Il matrimonio tra Peter e MJ sottolinea questa volontà di creare qualcosa di diverso dalle solite storie di Spider-Man”.

Inoltre, stando almeno dalle immagini in anteprima che potete vedere in fondo alla pagina, Peter e MJ hanno due figli, i quali potrebbero andare a ricoprire ruoli piuttosto importanti nella storia. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, ricordiamo che Miles Morales si è trasformato in un cacciatore di vampiri, e vi lasciamo ai dettagli su Spine-Tingling la nuova storia horror di Spidey.