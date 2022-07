Spider-Man: importanti novità sul grande crossover Dark Web, arriva il preludio

Marvel ha riservato grandi sorprese anche per quest’edizione del Comic Con di San Diego. Oltre all’annuncio della quinta e sesta fase del MCU, sono arrivate importanti novità anche per uno dei crossover più attesi nell’ambito fumettistico: Dark Web che debutterà il prossimo novembre, e dove Spider-Man ricoprirà un ruolo fondamentale.

Ad aprile 2022 la casa delle idee aveva comunicato un ambizioso progetto crossover, volto a cambiare radicalmente il personaggio di Spider-Man, e finalmente, nel corso del panel Marvel Comics: Next Big Thing della fiera di San Diego, sono state diffuse ulteriori informazioni e anche i primi artwork della serie. Scritta da Zeb Wells l’opera avrà inizio a novembre 2022 con i primi numeri del preludio, che coinvolgeranno alcune delle testate più importanti della casa editrice.

Amazing Spider-Man #14 darà il via alla storia, e durante l’evento è stata anche rivelata la sinossi ufficiale del volume: “Non abbiamo più visto Chasm da Amazing Spider-Man #894 e dal numero di FCBD, ma non significa che non sia stato impegnato. Unitevi a noi in questo numero speciale dedicato al più pericoloso tra i recenti nemici di Spidey, e anche a Goblin Queen e ad un nuovo e inedito villain.”

Nell’artwork promozionale, riportato in calce, Spider-Man indossa un nuovo costume, il cui design è stato elaborato da Green Goblin. La tuta in questione, e il relativo glider, faranno il loro debutto in The Amazin Spider-Man #7 e appariranno anche nella serie di Dan Slott e Mark Bagley.