Spider-Man: l'inaspettato upgrade da villain di Peter Parker

Negli ultimi numeri della serie Amazing Spider-Man gli autori hanno riportato al centro della narrazione uno degli antagonisti storici del Tessiragnatele. Doc Ock è ora più pericoloso che mai grazie alle sue nuove braccia ipertecnologiche, e al controllo sull’edificio della Oscorp, ma Spidey sembra aver trovato una soluzione interessante.

In Amazing Spider-Man #30 Peter e Norman sono stati fatti prigionieri all’interno dell’edificio dallo stesso Octopus, e quando la situazione sembra ormai senza via d’uscita il protagonista pensa di aggiornare il proprio design aggiungendo alla tuta i vecchi dispositivi usati proprio dal villain. Incorporando i vecchi tentacoli di Doc Ock nel suo costume, Peter viene catapultato nel passato, a momenti in cui aveva già sperimentato una connessione del genere con quei macchinari.

In una tavola del fumetto Peter arriva a pensare di aver sentito la mancanza di una tale sensazione, e queste parole potrebbero riferirsi alle sue esperienze passate con arti extra, basti pensare ad esempio a quando per far sparire i propri poteri creò una sostanza che invece gli fece spuntare altre quattro braccia, nella saga in cui comparve per la prima volta Morbius. A differenza di quella storia, però, il nuovo corso delle avventure di Peter sembra promettere bene per l’aggiunta di queste braccia meccaniche.

Oltre a riportare i lettori indietro di anni, e far vedere loro una versione differente da Superior Spider-Man relativa alla fusione tra i due personaggi, infatti, l’aggiunta dei tentacoli potrebbe rivelarsi decisiva per la risoluzione del caos creato da Doc Ock. Per quanto il nuovo design di Pete sembri piuttosto riuscito, possiamo comunque aspettarci una rimozione dei tentacoli nei prossimi capitoli, in quanto i tentacoli potrebbero avere un’influenza negativa sul protagonista, che sta già vivendo uno dei suoi momenti più oscuri raccontanti dalla Marvel negli ultimi anni.

