Spider-Man incontra Batman: i doppiatori italiani danno voce ad un storia crossover

Le due case editrici maggiori per quanto riguarda il fumetto americano, ovvero Marvel Comics e DC Comics, hanno più volte collaborato per creare delle storie indimenticabili, nelle quali i supereroi più iconici si sono incontrati, scontrati, e hanno agito insieme per respingere le loro nemesi, come accaduto per Spider-Man e Batman .

Infatti, grazie a J.M. DeMatteis, sono state pubblicate diverse storie crossover tra l’Amichevole Spider-Man di quartiere e il Cavaliere Oscuro, e di recente il doppiatore Jacopo Calatroni, doppiatore di Peter Parker nel videogioco Marvel’s Spider-Man, ha chiesto a Marco Balzarotti, storica voce di Batman nelle serie animate e nella serie di videogiochi Arkham, di donare la voce ad una di queste storie.

Un incontro tra media, se possiamo chiamarlo così, il cui risultato è stato condiviso dallo stesso Calatroni su Facebook. La storia proposta deriva direttamente dalle prime pagine della one-shot Batman & Spider-Man: New Age Dawning, pubblicata nell’ottobre del 1998, scritta da DeMatteis e disegnata da Graham Nolan.

Non si tratta della prima avventura che Spidey e Batman hanno condiviso, ma del sequel di Spider-Man and Batman: Disordered Minds, pubblicata nel 1995. In Disordered Minds la minaccia per i due supereroi è rappresentata da Joker e Carnage, mentre nella storia doppiata da Calatroni e Balzarotti compaiono le figure di Ra’s al Ghul e Kingpin.

