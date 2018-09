Spider Man incontra My Hero Academia grazie al lavoro di questo cosplayer.

Un fan ha provato ad unire, mediante l’arte del cosplay, il famosissimo personaggio Marvel, Spider Man, con il giovane studente del liceo U.A, Izuku Midoriya.

L’artista, “The Hero Artist”, come potete vedere più in basso, è riuscito a fondere le iconiche vesti dell’Uomo Ragno con quelle dell’erede dell’One for All. La tuta di Spider Man acquisisce in questa versione il colore della tuta di Deku, gli occhi diventano dorati e il simbolo del ragno sul petto si tinge di rosso. Braccia e gambe ottengono poi una forma e uno stile simile a quelle della tuta del protagonista del manga di Horikoshi Kohei.

“Ho fatto un buon servizio fotografico con alcuni miei amici ieri, questa è una delle foto che abbiamo scattato”, ha scritto il cosplayer.

Il mangaka di My Hero Academia, fan del fumetto eroistico americano e in special modo di Spider Man, probabilmente apprezzerebbe questa tuta da “Spider-Deku”.

Cosa ne pensate del lavoro di The Hero Artist?

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. Attualmente è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Conta in patria 20 tankobon. In Italia il manga è edito da Star Comics.

Lo Studio Bones sta inoltre realizzando, dal 2016, un adattamento animato della serie. Alla regia abbiamo Kenji Nagasaki, mentre la soundtrack è composta da Yuki Hayashi. Le tre stagioni dell’anime sono attualmente disponibili su VVVVID. Di seguito trovate la sinossi dell’ultima season:

“Nella prima stagione abbiamo visto i loro poteri in attesa di sbocciare. Nella seconda li abbiamo visti maturare, lottare e imparare il significato dell'essere supereroi. E in questa terza serie? L'ultimo incontro con Stain ha cambiato la visione della gente nei confronti dei Villain. All Might continua a trasmettere segreti e ardore a Midoriya. Gli alunni della Yuei si preparano al campo estivo, dove allenare le Unicità in attesa di diventare Eroi anche sulla carta. Ma più di tutto, in questa terza stagione, ritroveremo il brivido di distruggere con uno SMASH poderoso tutti i limiti che la società ci impone. In due parole diamoci dentro: PLUS ULTRA!”

Vi ricordiamo inoltre che, nelle sale americane, il film "My Hero Academia: Two Heroes", già uscito il 3 agosto in Giappone, uscirà il 25 Settembre.