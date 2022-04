Spider-Man: l'incontro con Batman in una spettacolare fanart

Marvel Comics e DC Comics sono i due pilastri fondamentali per quanto riguarda il settore di fumetti principalmente a tema supereroistico. Tra le loro innumerevoli testate spiccano nomi di una certa rilevanza come Spider-Man, Batman, Superman, Capitan America e molti altri diventati ormai dei veri e propri emblemi del fumetto americano.

Sebbene siano percepite come due enormi aziende rivali, ed è effettivamente così, in passato non sono mancati crossover ufficiali, come DC Vs. Marvel nel 1996 e diverse storie one shot, che ricoprono ancora oggi uno spazio importante nella loro storia editoriale. Per quanto attualmente non siano stati presentati progetti ufficiali di questo tipo, nemmeno dopo l’emblematica conclusione di Doomsday Clock, molti lettori sperano in ritorno a quel periodo florido di idee e collaborazioni.

Per non dover aspettare tuttavia, l’utente @MicahWa05742217 ha condiviso la magnifica illustrazione riportata in calce, dove a fare da protagonisti sono l’amichevole Spider-Man di quartiere, e il tecnologico Crociato Incappucciato, un accostamento che potrebbe far pensare alla storia pubblicata nel settembre del 1995, scritta da DeMatteis e disegnata da Bagley. A rendere più speciale questa fanart è la presenza di tutti i maggiori villain dei due supereroi: da Joker a Green Goblin, fino a Venom e Due Facce, passando per Bane e Doc Ock. Diteci cosa pensate di questo incredibile omaggio a Spidey e Batman nei commenti.