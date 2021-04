Spider-Man: inizia una nuova guerra per Spidey, Marvel presenta la serie Sinister War

Con la pubblicazione del volume 64 di Amazing Spider-Man Marvel Comics ha rivelato ai lettori un nuovo progetto, una serie spin-off dal titolo Sinister War, che debutterà il prossimo luglio. Scritta da Nick Spencer e disegnata da Mark Bagley la storia si concentrerà sullo scontro tra i Sinistri Sei del Dr. Octopus e i Selvaggi Sei di Avvoltoio.

Durante la presentazione ufficiale dello spin-off la Casa delle Idee ha anticipato che la guerra coinvolgerà l'intera New York City, e ci sarà particolare attenzione riguardo il ritorno di uno degli storici villain di Spider-Man, Doctor Octopus, il cui corpo è ormai morto da anni mentre la sua coscienza si trova attualmente in un clone dello Sciacallo. Parlando della nuova serie, l'editor Nick Lowe ha commentato: "Nick Spencer pensa sempre in grande, e questa è la storia più grande che abbia mai fatto rispetto ai volumi attuali di Amazing Spider-Man, quindi liberate un posto sul vostro scaffale "Migliori fumetti di sempre".

Come avviene solitamente nelle testate dei comics americani, la serie Sinister War inizierà il 14 luglio per poi svilupparsi anche in Amazing Spider-Man. Nelle cover che trovate in calce alla notizia vengono presentati molti dei personaggi che torneranno a svolgere un ruolo molto importante tra cui il Dottor Octopus, l'Avvoltoio, Lizard, Kraven, L'Uomo Sabbia, Hydroman, Rhino, Scorpion, Tarantula, King Cobra, Stegron l'Uomo Dinosauro. Inoltre nella variant realizzata da Bryan Hitch appaiono Rhino, Electro, Taskmaster, Jack O'Lantern e anche Lady Octopus.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale della nuova serie: "Doctor Octopus è tornato! E la guerra dei Sinistri Sei è iniziata! Ock ha riunito i nuovi Sinistri Sei e se pensate che abbia mostrato il "meglio" di sé in passato, ripensateci. Quello che non sa Ock è che Avvoltoio ha formato un suo sestetto: i Selvaggi Sei! È una guerra tra due dei maggiori antagonisti nell'universo Marvel, e l'unica persona che odiano è Spider-Man! Spidey si trova in guai serie, dovendo affrontare la battaglia più difficile della sua vita. Nick Spencer e Mark Bagley collaborano in questa epica storia di Spider-Man, che stupirà tutti i lettori!"

